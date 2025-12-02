Feijóo llama "guarro" a Paco Salazar: "Un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno"

El contexto Salazar tenía "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico" hacia mujeres jóvenes que trabajaban para él, según las denuncias de varias exempleadas que trabajaron para el que llegó a ser el secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al ex alto cargo de Moncloa, Paco Salazar, calificándolo de "guarro" tras ser investigado por acoso. Feijóo considera que una persona con tal comportamiento no debería ser asesor del presidente del Gobierno. Según 'Eldiario.es', varias mujeres han presentado escritos detallando el comportamiento de Salazar, quien actualmente es consultor externo para el PSC. Feijóo acusa al PSOE y al Ejecutivo de ser "hipócritas con las mujeres", alegando que las defienden en público pero las utilizan en privado. Además, las denuncias han desaparecido del sistema del PSOE, aunque la portavoz del partido, Montse Mínguez, asegura que la investigación sigue abierta.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado al ex alto cargo de Moncloa Paco Salazar, investigado por acoso, de "guarro" y ha afirmado que "un guarro" no puede ser "asesor de cabecera de un presidente del Gobierno.

"Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha dicho a su llegada a un desayuno informativo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

'Eldiario.es' publica este martes fragmentos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa en las que describen con detalles el comportamiento del quien hoy es, según este medio, consultor externo para el PSC.

Para Feijóo, el caso de Salazar acredita que el PSOE y el Ejecutivo es "un Gobierno hipócrita con las mujeres" ya que "las defiende en público y las utiliza en privado". "El rresidente del Gobierno siempre necesita un delincuente de confianza", ha agregado el líder popular.

El diario publicó también recientemente que las denuncias han desaparecido del sistema creado por el PSOE para evitar situaciones de acoso y discriminación en el seno del partido, una información que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, desmintió el lunes ya que afirmó que el proceso de investigación interna de las dos denuncias anónimas de militantes sigue abierto.

