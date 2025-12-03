Admitida a trámite la querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliáa por calumnias

Los detalles La querella llega después de que la defensa de Errejón solicitara un acto de conciliación en el que reclamaba a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si se retractaba de sus afirmaciones. La actriz rechazó conciliar, lo que abrió la vía para la acción penal.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha admitido a trámite la querella por calumnias presentada por Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá. Errejón acusa a la actriz de atribuirle falsamente un delito de extorsión relacionado con testigos en una causa por presunta agresión sexual. El juez Arturo Zamarriego ha citado a ambos a declarar el 17 de febrero, considerando que los hechos podrían constituir un delito de calumnias. La querella detalla que Mouliaá difundió acusaciones falsas sobre Errejón, a pesar de saber su falsedad, con el objetivo de dañar su honor y credibilidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha admitido a trámite la querella por calumnias presentada por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá, a quien acusa de atribuirle falsamente un delito de extorsión relacionado con dos testigos que declararon en la causa en la que ella le denunció por un presunto delito de agresión sexual.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez cita a declarar tanto a Errejón como a Mouliaá el próximo 17 de febrero. En la resolución, el magistrado sostiene que los hechos descritos en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de calumnias.

La querella llega después de que la defensa de Errejón solicitara un acto de conciliación en el que reclamaba a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si se retractaba de sus afirmaciones. La actriz rechazó conciliar, lo que abrió la vía para la acción penal.

El escrito de Errejón acusa a Mouliaá de un delito de calumnias con publicidad, al considerar que difundió públicamente —y de forma reiterada— mensajes en los que le atribuía un delito de extorsión sobre los dos testigos que declararon el 20 de junio: Borja Valls y Soraya García, organizadores de la fiesta donde la actriz sitúa los hechos investigados.

La querella recoge que "Mouliaá reaccionó en su red social X difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos (…) imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor e invocando la nulidad de dichas declaraciones para desvirtuar públicamente su valor probatorio".

Además, el escrito sostiene que Mouliaá conocía que esas acusaciones eran falsas, apoyándose en una conversación de WhatsApp y en diligencias judiciales en las que —según la querella— queda acreditado que ni Errejón ni su abogada habían contactado con la testigo ni ejercido sobre ella presión alguna, y que fue la propia Mouliaá quien "amenazó e intimidó a la testigo para influir en su testimonio". Por ello, concluye que la actriz actuó "a sabiendas de su falsedad".

La querella sostiene que la finalidad de Mouliaá era "difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad de Íñigo Errejón Galván" mediante imputaciones delictivas difundidas ante miles de usuarios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.