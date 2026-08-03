Moncloa cesa a la funcionaria de Seguridad Nacional que informó de la entrada de 49.000 migrantes en Ceuta

Los detalles La funcionaria era la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional. El viernes 31 de julio publicó datos de un informe de carácter interno del Ministerio del Interior.

La Presidencia del Gobierno ha destituido de inmediato a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar en la web oficial que 49.000 migrantes habían llegado a Ceuta. Esta información, proveniente de un informe interno del Ministerio del Interior, no debía hacerse pública en ese momento. La publicación, realizada el 31 de julio y eliminada el mismo día, fue la primera en mostrar la magnitud de la crisis migratoria, que finalmente alcanzó los 60.000 migrantes. La funcionaria ha quedado en "disponible sin destino" y desde entonces no se han publicado más noticias en la web del DSN.

Presidencia del Gobierno ha destituido con efecto inmediato a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que difundió en la web oficial del organismo la llegada de 49.000 migrantes a la ciudad autónoma, según han informado varios medios como 'El País', 'ABC' o 'El Confidencial'.

Según estos medios, la alerta incluía datos que provenían de un informe de carácter interno del Ministerio del Interior, y no debían haberse hecho públicos en ese momento.

La publicación, emitida el pasado viernes 31 de julio y borrada ese mismo día, fue la primera en mostrar la magnitud de la crisis que se estaba viviendo en Ceuta, a donde finalmente llegaron cerca de 60.000 migrantes. Ese día se produjo su cese y por el momento es la única consecuencia interna por lo sucedido en la ciudad autónoma.

El mensaje que ha provocado el cese

"En las últimas 24 horas, se estima que más de 49.000 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal, lo que supone la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad desde mayo de 2021", exponía la alerta por la que ha sido cesada la funcionaria.

Continuaba advirtiendo que "anoche, mientras miles de personas seguían llegando a la ciudad marroquí de Castillejos con esa misma intención, algunos medios de comunicación informaban de que fuerzas de seguridad marroquíes habían empezado a utilizar material antidisturbios para dispersarlas".

Aunque en la misma mañana en la que se hizo esta publicación fuentes de Interior ya reconocían la entrada en Ceuta de más de 40.000 inmigrantes, no era una información oficial.

Según 'El País', la funcionaria afectada se ha quedado en una situación de "disponible sin destino". Desde entonces, no se ha vuelto a publicar ninguna noticia en la web del DSN.

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