Un abogado denuncia al Gobierno de Ayuso por menoscabo de fondos públicos en el ático secreto: "Va a esfumarse un millón de euros"

¿Qué ha dicho? El abogado Javier Flores destaca que en esta "ida y vuelta" de compra y venta se ha "esfumado un millón de euros" de dinero público sin que ese ático haya tenido algún tipo de utilidad.

El abogado Javier Flores ha denunciado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal de Cuentas por un supuesto mal uso de fondos públicos en la compra de un ático en Chamberí, ahora a la venta. Flores critica que se adquirió con fondos públicos mediante una empresa para eludir controles, y cuestiona la justificación de que era para oficinas temporales, ya que no hay expediente administrativo al respecto. Además, señala que la compra y venta del inmueble ha implicado un gasto público sin utilidad. El PSOE exige explicaciones al Gobierno regional, considerando la operación poco transparente y carente de justificación.

El abogado Javier Flores ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por menoscabo de fondos públicos en el ático secreto que han puesto ahora a la venta.

En Al Rojo Vivo ha criticado que hay muchas explicaciones que todavía no se han dado, denunciando que se ha compado una vivienda con fondos públicos a través de una empresa para "eludir todos los controles" que hubieran impedido que esto hubiese ocurrido.

"Cuando ha salido a la luz, se ha anunciado que se pone a la venta para hacer un trabajo de reconstrucción en la sierra oeste", ha recordado, dejando claro que esto último no es verdad porque es "imposible". "La ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid prohíbe vender inmuebles para realizar gasto corriente, para pagar facturas", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que cuando la Comunidad de Madrid compra inmuebles para uso de dependencias públicas, para una oficina, la competencia es de la Dirección General de Patrimonio, que lo puede comprar directamente o encargar a un tercero.

"La explicación de que fue una decisión tomada por Planifica Madrid muestra que no es verdad que fuera una dependencia, era una vivienda", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado para recalcar que en toda esta "ida y vuelta" de compra y venta se han movido fondos públicos entre impuestos y gastos de gestión. "Van a esfumarse, prácticamente, un millón de euros de dinero público sin que ese ático haya tenido una función pública o ningún tipo de utilidad", ha recalcado, señalando que eso es precisamente lo que se denuncia.

Javier Flores ha destacado que el Tribunal de Cuentas no puede examinar si hay delito o no porque faltan explicaciones y no hay elementos suficientes para señalarlo. "Lo que pido es que examine si ha habido un quebranto público", ha indicado. "Vamos a ver qué ha pasado con el dinero público", ha añadido.

El abogado ha señalado que si se hubiera adquirido el inmueble para uso de oficinas temporales durante las obras en Sol, como justificaron en un primer momento desde el Gobierno de Ayuso, habría un expediente administrativo sobre esas obras. Sin embargo, ha recalcado que "no aparece". Además, si hubiesen sido oficinas, lo tendría que haber adquirido Hacienda de la Comunidad de Madrid.

"Lo que nos dicen es que la decisión la toma Planifica Madrid, una empresa pública que no tiene capacidad ni competencia para adquirir oficinas para uso público", ha recalcado, insisitiendo en que quien decide dónde trabaja la Administración de la Comunidad de Madrid es la Dirección General de Patrimonio, y no una empresa pública.

El PSOE exige que el Gobierno regional dé explicaciones en la Asamblea

Por su parte, el PSOE de Madrid ha exigido una reunión urgente de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno de la Comunidad explique la motivación de la compra del ático de Chamberí, que considera "una patraña", y la licitación de las obras en la Real Casa de Correos con la que justifican esta adquisición.

"Ayuso no puede seguir tomando por tontos a los madrileños todo el tiempo. Por muchos silencios mediáticos que compren con dinero público y por muchos palmeros que lleve con ella para que le aplaudan la gracia, no puede ocultar la verdad. Y la verdad es que le hemos comprado una residencia de verano en Rascafría y ha intentado comprarse una de invierno de lujo y la han pillado, y ella sigue mintiendo como una bellaca", ha denunciado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Es por ello que los socialistas madrileños han pedido en un escrito dirigido a la Cámara regional la convocatoria urgente de la Mesa de la Diputación Permanente, después de que la empresa pública Planifica Madrid adquiriera el 14 de abril de 2026 un ático de 485 metros cuadrados en el Paseo del General Martínez Campos, "con destino inicial, según fuentes oficiales, a oficina provisional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras que al parecer se pretender realizar en la Real Casa de Correos".

Así, el partido ha subrayado que el destino de la compra posteriormente "se ha variado sin en ningún momento desmentir la referida adquisición inmobiliaria" y consideran que la operación puede comprometer los principios de "transparencia y legalidad".

Apunta que no consta en el presupuesto anual ni existe extensión de crédito aprobada por el Consejo de Gobierno para ese gasto extraordinario, además de que "carecer de publicidad" en el Portal de Transparencia, el de Contratación Pública o en el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid.

A ello, los socialistas añaden que no se ha localizado expediente de contratación de "las obras de rehabilitación invocadas ni consta valoración de alternativas patrimoniales", además de subrayar que el posterior anuncio de la venta de edificio "agrava la falta de información".

Espinar ha subrayado que es necesario explicar la motivación de esta compra y "dónde está" la licitación de las obras en Sol porque es "todo una patraña". "La señora Ayuso ha venido aquí a pegarse la vida padre y lo que no le pague Quirón, se lo van a pagar los madrileños. Lo que pasa en Madrid es una auténtica vergüenza", ha valorado.

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