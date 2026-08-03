Los ministros de Interior de la UE se reúnen de urgencia tras la entrada masiva en Ceuta con Austria presionando para crear centros de migrantes en terceros países

Los detalles En la cumbre de urgencia de los ministros de Interior de la Unión Europea que se celebra este martes, está previsto que socios como Austria presionen en la creación de centros de inmigrantes en terceros países para prevenir la situación de la frontera española.

Este martes tendrá lugar la cumbre de urgencia de los ministros de Interior de la Unión Europea por la crisis de Ceuta. Una videoconferencia convocada por Irlanda, a petición de España, y otros 22 países como Alemania, Dinamarca o Países Bajos. Socios como Austria van a presionar en la creación de centros de inmigrantes en terceros países para prevenir la situación de la frontera española.

Así lo deja claro el ministro del Interior austríaco, el conservador Gerhard Karner, tras recordar que las posibilidades legales para instalar centros de acogida de migrantes extracomunitarios "se crearon en el pacto de asilo", Karner considera que ha llegado el momento de ejecutar tales planes. "Ahora las palabras deben dar paso a los hechos y los procedimientos de asilo fuera de la UE deben implementarse concretamente. El objetivo: evitar imágenes como las que han dado la vuelta al mundo desde Ceuta en los últimos días y prevenir muertes en el mar", declara el ministro.

Desde principios de este año, Austria trabaja junto a otros socios comunitarios, como Alemania, Países Bajos, Grecia y Dinamarca, para conseguir instalar en terceros países centros para recluir a inmigrantes y refugiados mientras esperan su deportación o el resultado del trámite de su solicitud de asilo.

Análisis de la crisis migratoria en Ceuta

Los ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán este martes, una reunión informal para analizar la crisis migratoria que estalló la pasada semana en la ciudad autónoma española de Ceuta, donde llegaron a ingresar más de 50.000 migrantes por mar y tierra procedentes de Marruecos.

El encuentro, previsto a las 10.00 hora local (08.00 GMT) y que se realizará por videoconferencia, cuenta con un solo punto en el orden del día, el análisis "de la situación actual en Ceuta", según se lee en un escueto anuncio por parte del Consejo de la UE, la institución que representa a los Veintisiete y que este semestre preside Irlanda.

Aunque al ser un encuentro informal no se espera ningún comunicado conjunto, fuentes diplomáticas informaron de que la presidencia irlandesa hará una breve valoración de la reunión, con el foco puesto en el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, y la gestión de su Gobierno, que ha sido criticada por algunos miembros del club comunitario.

La reunión nace de una petición de 22 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, liderados por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Friedericksen, que reclamaron el pasado sábado a la Comisión Europea (CE) acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior.

"Esta reunión debería permitir una evaluación común de la situación y un acuerdo sobre una respuesta europea coordinada, que incluya la rápida movilización de los instrumentos de la UE disponibles y el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados", señalaron los países firmantes. A pesar de que en la misiva se expresa la "solidaridad" con España, destacaron que los países de la Unión no pueden permitir "cruces masivos incontrolados", la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas que generen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible y que puede convertirse en una estancia legal.

Compromiso de España con el control fronterizo

Así lo transmitirá mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la reunión del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta. Marlaska también defenderá que España aplica una política migratoria "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos" gracias a la cooperación con países de origen y tránsito y también con Marruecos, "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua, y que es clave en el combate de la migración irregular y en muchos otros ámbitos, como la cooperación policial", según han trasladado fuentes del Ministerio del Interior.

El titular de Interior transmitirá, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea". Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42% en 2025 y con un descenso cercano al 25% en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Como prueba del "compromiso" de España con el control de las fronteras europeas y de que cumple con la normativa fronteriza comunitaria, Marlaska hará referencia a la implantación del Entry Exit System en el Estado. Para Interior, la política migratoria de España "ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos".

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