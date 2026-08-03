Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Expulsados de Ceuta

Antonio Maestre, sobre la visita de los agitadores de ultraderecha a Ceuta: "No les importan los ceutíes, solo sembrar odio"

El periodista expone que esta ciudad es "un espacio de integración en la que conviven diferentes religiones, orígenes y conviven bien" y que los agitadores la han visitado si conocer esta realidad.

El periodista expone que esta ciudad es "un espacio de integración en la que conviven diferentes religiones, orígenes y conviven bien" y que los agitadores la han visitado si conocer esta realidad.

Numerosos agitadores de ultraderecha, como Vito Quiles o Alvise Pérez, se han trasladado hasta Ceuta para aprovechar la situación que ha generado la crisis migratoria que se está viviendo en esta ciudad. A pesar de ello, la jugada no les ha salido demasiado bien, ya que los ceutíes se han manifestado en contra de su presencia.

Antonio Maestre ha señala que este sucedo deja "dos cosas muy claras": "Ellos no conocen España y España les está empezando a conocer bastante bien". El periodista cree que ir a Ceuta sin conocer la realidad de la ciudad autónoma "tiene estas implicaciones, que la gente que ya sabe cómo son, saben lo que buscan, que no les importa Ceuta ni los ceutíes, nada más que el beneficio que pueden sacar sembrando odio".

"Los ceutíes les han demostrado cuál es la realidad"

"La gente de Ceuta quiere convivir en paz", afirma. Maestre señala que este lugar es "un espacio de integración en la que conviven diferentes religiones, orígenes y conviven bien". "Como les tienen calados, los ceutíes les han demostrado cuál es la realidad que hay allí y, por eso, han tenido que salir corriendo", reflexiona.

Por ejemplo, han sido los propios vecinos de Ceuta los que han pedido a Quiles que se marche y este se ha metido en una cafetería diciendo que fuera había islamistas radicales que iban a por él. El periodista considera que sus seguidores "viven en una burbuja que está influida por ellos mismos" y esto hace que solo vean la realidad que ellos cuenta. "Ellos controlan e intentan transmitir lo que ha sido un ridículo, espantoso", afirma Maestre.

Maestre expone que tanto Quiles como Pérez "se creen que lo que ellos dicen y piensan es una realidad". "Pero, claro, hacerlo en Ceuta, es un desconocimiento de la realidad de este país", añade.

"El Blas de Lezo de Hacendado"

"Pretende llegar allí, desde fuera, a intentar decirles a los que tienen cómo tienen que vivir, intentar sembrar odio entre ellos, que llevan viviendo décadas, siendo un ejemplo de convivencia y de pluralidad, pues bueno, pues han recibido una lección", apunta.

Santiago Abascal, líder de Vox, también visitaba Ceuta. El líder del partido de ultraderecha llegaba el domingo en un ferry. "El Blas de Lezo de Hacendado", comenta Maestre, "hay imágenes muy ridículas estos días y han conseguido hacerlas todos ellos y transmitirlas con bastante precisión". "Es bueno dejarles mostrarse tal y como son, porque, muchas veces, nos dan imágenes impagables", concluye.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP