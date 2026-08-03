Antonio Maestre, sobre la visita de los agitadores de ultraderecha a Ceuta: "No les importan los ceutíes, solo sembrar odio"

El periodista expone que esta ciudad es "un espacio de integración en la que conviven diferentes religiones, orígenes y conviven bien" y que los agitadores la han visitado si conocer esta realidad.

Numerosos agitadores de ultraderecha, como Vito Quiles o Alvise Pérez, se han trasladado hasta Ceuta para aprovechar la situación que ha generado la crisis migratoria que se está viviendo en esta ciudad. A pesar de ello, la jugada no les ha salido demasiado bien, ya que los ceutíes se han manifestado en contra de su presencia.

Antonio Maestre ha señala que este sucedo deja "dos cosas muy claras": "Ellos no conocen España y España les está empezando a conocer bastante bien". El periodista cree que ir a Ceuta sin conocer la realidad de la ciudad autónoma "tiene estas implicaciones, que la gente que ya sabe cómo son, saben lo que buscan, que no les importa Ceuta ni los ceutíes, nada más que el beneficio que pueden sacar sembrando odio".

"Los ceutíes les han demostrado cuál es la realidad"

"La gente de Ceuta quiere convivir en paz", afirma. Maestre señala que este lugar es "un espacio de integración en la que conviven diferentes religiones, orígenes y conviven bien". "Como les tienen calados, los ceutíes les han demostrado cuál es la realidad que hay allí y, por eso, han tenido que salir corriendo", reflexiona.

Por ejemplo, han sido los propios vecinos de Ceuta los que han pedido a Quiles que se marche y este se ha metido en una cafetería diciendo que fuera había islamistas radicales que iban a por él. El periodista considera que sus seguidores "viven en una burbuja que está influida por ellos mismos" y esto hace que solo vean la realidad que ellos cuenta. "Ellos controlan e intentan transmitir lo que ha sido un ridículo, espantoso", afirma Maestre.

Maestre expone que tanto Quiles como Pérez "se creen que lo que ellos dicen y piensan es una realidad". "Pero, claro, hacerlo en Ceuta, es un desconocimiento de la realidad de este país", añade.

"El Blas de Lezo de Hacendado"

"Pretende llegar allí, desde fuera, a intentar decirles a los que tienen cómo tienen que vivir, intentar sembrar odio entre ellos, que llevan viviendo décadas, siendo un ejemplo de convivencia y de pluralidad, pues bueno, pues han recibido una lección", apunta.

Santiago Abascal, líder de Vox, también visitaba Ceuta. El líder del partido de ultraderecha llegaba el domingo en un ferry. "El Blas de Lezo de Hacendado", comenta Maestre, "hay imágenes muy ridículas estos días y han conseguido hacerlas todos ellos y transmitirlas con bastante precisión". "Es bueno dejarles mostrarse tal y como son, porque, muchas veces, nos dan imágenes impagables", concluye.