¿Sabía el Gobierno que iba a haber una entrada masiva de migrantes en Ceuta? La pregunta que divide a Interior y al CNI y deja en entredicho su previsión

¿Qué están diciendo? Margarita Robles se limita a elogiar el trabajo del CNI sin concretar si se avisó a Interior o no.

La reciente crisis migratoria en Ceuta, con la llegada de cerca de 60.000 personas y al menos 72 muertes, ha generado preguntas sobre si el Gobierno español estaba informado y si pudo haber tomado medidas preventivas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la labor del CNI, aunque evitó confirmar si el Ministerio del Interior fue avisado. La Cadena SER informó que el CNI alertó sobre el riesgo de una entrada masiva, lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió del aumento de migrantes antes del pico de la crisis. El PP acusa al Gobierno de inacción, mientras que la Audiencia Nacional investiga si lo ocurrido fue una acción dirigida por un grupo criminal.

¿Sabía el Gobierno que se iba a producir una entrada masiva de migrantes en Ceuta? ¿Se habría podido impedir o limitar de alguna manera el drama humano en el que se ha convertido la última crisis migratoria de la ciudad autónoma? Menos de una semana después de la llegada de cerca de 60.000 personas a Ceuta, que ha resultado en la muerte de al menos 72, estas preguntas rodean al Gobierno, sobre el que se plantea si pudo anticiparse a lo ocurrido.

Porque si la respuesta es que sí estaba informado, quedaría patente que no tomó ninguna medida. En caso de que no se supiese, los servicios de inteligencia quedarían muy en entredicho.

laSexta ha preguntado este lunes hasta tres veces a la ministra Margarita Robles, que ha hecho una defensa cerrada de la labor del CNI, a la vez que ha evitado concretar si el Ministerio del Interior estaba avisado de lo que se avecinaba en Ceuta.

"Quiero decir claramente que España tiene unos hombres y mujeres en el CNI, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y la Guardia Civil que realizan un trabajo excepcional", ha declarado la ministra de Defensa, sin dar más detalles al respecto.

Según ha publicado este mismo lunes la 'Cadena SER', el Centro Nacional de Inteligencia dio "varios avisos" a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma. Fuentes de Inteligencia han trasladado a dicha emisora que alertaron de que la amenaza era real, exactamente lo contrario de lo que hace solo dos días sostuvo Fernando Grande-Marlaska. "Ningún informe a ese respecto", esgrimió entonces el titular de Interior.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha pronunciado en esta misma línea y ha defendido que no recibieron "ningún informe que alertara de la magnitud" de la crisis migratoria. En una entrevista en TVE, ha subrayado que "de ninguna manera se preveía algo tan inédito".

Del mismo modo, fuentes del Interior han insistido este lunes en esta versión, afirmando que no recibieron alertas ni avisos de ningún tipo. Preguntadas por laSexta sobre las palabras de Robles, han resaltado que lo que ha dicho la ministra es que el CNI trabaja bien, lo que no significa que hayan enviado información alguna al Ministerio del Interior.

La advertencia de Vives días antes

Pese a este cruce de versiones entre Interior y el CNI, quien sí avisó fue el gobierno de Ceuta. El 29 de julio, un día antes del pico de la crisis, el presidente de Ceuta ya advertía del aumento de llegadas de migrantes.

"Estamos viviendo una situación extremadamente grave y el flujo de entrada es de más de 200 personas al día. El Gobierno de la ciudad considera que solo se puede abordar desde el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones", expuso Juan Jesús Vivas.

Justamente, esa comparecencia es uno de los argumentos a los que se agarra el PP para acusar al Gobierno de inacción ante los avisos. "A quien le competen las relaciones internacionales es al Gobierno de España y no ha tenido previsión. No podemos creernos que servicios de inteligencia no conociesen", ha apuntado el portavoz 'popular', Miguel Tellado, que ha insistido en que "no podemos creer que no fuese advertido".

"El propio presidente de Ceuta advirtió el lunes de la avalancha, la invasión se produjo el jueves. De lunes a jueves, el Gobierno de España no hizo nada. No creyó necesario reforzar la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No creyó necesario desplegar al Ejército, que no fue desplegado hasta 12 horas después", ha insistido.

Asimismo, Tellado ha asegurado de que "al menos tres días antes, cuando ya se producían llegadas de los primeros inmigrantes", Moncloa ya sabía qué iba a pasar. "El Gobierno no ha defendido las fronteras, ni la seguridad de los españoles, y eso es gravedad absoluta", ha sentenciado.

La Audiencia Nacional toma medidas

Puede que en un futuro se aclaren todas estas cuestiones, ya que la Audiencia Nacional ha pedido un informe a la Policía para comprobar si lo ocurrido en Ceuta fue "una acción dirigida" por un "grupo criminal".

La jueza María Tardón ha decidido dar este paso para resolver si tiene o no competencias para investigar los hechos tras presentarse una denuncia por supuestos delitos contra la seguridad del Estado.

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