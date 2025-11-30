Pradas carga contra Sánchez y se aferra al bulo de "si necesitan más recursos que los pidan": "Me pareció una manifestación totalmente inhumana"

En Salvados, Pradas afea a Sánchez que no cogiera un avión desde La India el día después de la DANA e insiste en que les ofreció los recursos que ellos pedían "a cuentagotas". Para ello, hace uso de un bulo muy extendido que descontextualiza las palabras del presidente del Gobierno.

Salomé Pradas, quien fuera consellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA que arrasó Valencia y acabó con la vida de 229 personas, afirma en Salvados que ella no tiene conocimiento de que Mazón tuviera contacto con Pedro Sánchez aquella noche. "A mí desde luego no me lo dijo", responde a Gonzo en esta entrevista.

Lo que sí sabe es que "pidieron ayuda al Gobierno" entonces y en los días posteriores. "¿Y se la ofrecieron, se la dieron la ayuda que pedían?", pregunta de forma concisa el entrevistador. Pradas no responde directamente, sino que señala a Pilar Bernabé: "En el Cecopi, como codirectora institucional, estaba la delegada del Gobierno y ella sabía como yo, porque además ella es valenciana, lo que necesitábamos en ese momento, que eran todos los medios y más".

Según la exconsellera, "esto no iba de 'necesitamos 5.000", sino que se necesitaban "todos los medios". "A la vista estaba que eran los propios voluntarios quienes salieron los primeros", dice con indignación.

El bulo de la frase de Sánchez

Para ilustrar su discurso, Pradas no duda en repetir un bulo, muy difundido pero ya desmentido y contextualizado, sobre las palabras del presidente del Gobierno. "Yo creo recordar que el señor Sánchez dijo una frase que es difícil que los valencianos olvidemos jamás. Yo, desde luego, como directora institucional y como consellera de Emergencias y de Interior, como valenciana y como española, no daba crédito escuchar al presidente del Gobierno decir que si necesitábamos más recursos, que los pidiéramos", asevera.

A ella, aquello le pareció " una manifestación totalmente inhumana" e indigna de su cargo. "¿Cómo es esto de que 'si necesitan más recursos, que los pidan'? Si él sabía perfectamente que los necesitábamos todos y nos los dio a cuentagotas, a cuentagotas", insiste.

Lo que dijo Sánchez en realidad

La frase a la que hace referencia Pradas fue mencionada por Pedro Sánchez en su comparecencia del sábado 2 de noviembre, pero con un contexto completamente diferente al que se le atribuye por parte de quienes hacen uso de ella, como ya explicaba Sandra Sabatés en El Intermedio el 6 de noviembre de 2024.

En su discurso, desgranaba todos los recursos desplegados y puestos a disposición del Govern hasta entonces para actuar en las poblaciones afectadas por la DANA de Valencia: "He ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas. Y, asimismo, les informo que he ordenado, tal y como también le he comunicado al presidente Mazón, el despliegue hoy mismo de 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por esta DANA".

Después, reiteraba a la ciudadanía y al conjunto de la sociedad española "lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España" y él personalmente, aseguraba, habían trasladado al Govern: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos.

El estado de alarma

En este punto, Gonzo le pregunta si está de acuerdo con Carlos Mazón cuando dijo en su dimisión que fue un error no haber decretado el estado de alarma. "El Gobierno podría haberse hecho cargo de la situación si el día 29 se hubiera decretado", le recuerda el presentador.

"Viendo el desastre, el desastre humano, social, material, esos coches amontonados unos encima de otros, esa gente intentando entrar a sus bajos, a sus casas, y que no podía. Si eso no es una emergencia nacional, yo ya no sé en este país lo que tiene que ser", contesta.

Pradas arremete contra Sánchez una vez más: "¿Cómo es posible que el propio presidente estuviera en la India y no cogiera un avión directamente a Valencia para estar con nosotros el 30 por la mañana? ¿Cómo es posible que el señor presidente del Gobierno llegue al Centro de Emergencias y ni nos pregunte cómo vivimos la emergencia?".

