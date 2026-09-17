Las mentiras del Gobierno de Ayuso se mezclan con la estrategia de triturar al cirujano denunciante como aviso al resto

Los detalles Aunque las denuncias de cambios en las listas de espera no solo se quedan en el Ramón y Cajal, con médicos de otros hospitales denunciando órdenes para no incluir pacientes, presiones y castigos, Ayuso habla del "bulo del culo" y mentir sobre el pasado del cirujano que destapó todo.

Una cirujana, tras estudiar y conocer a su paciente, consideró que una niña de tres años necesitaba ser operada de manera de urgencia, en un máximo de 90 días. Sin embargo, los jefes del hospital público Ramón y Cajal cambiaron su prioridad y la niña pasó a tener una espera de 180. Así es como se mejoran y maquillan las listas de espera en cirugía, por mucho que la Comunidad de Madrid se empeñe en negarlo.

laSexta ha podido acceder a las pruebas, a los mensajes, a la huella digital de quién y por qué ejecutó la manipulación de los informes de 57 pacientes de traumatología del hospital madrileño.

Las explicaciones que han dado la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad y hasta la propia Isabel Díaz Ayuso son incomprensibles. Lo único que se entiende perfectamente es cómo han puesto en marcha la trituradora contra el denunciante, contra el doctor Martos. El objetivo es sencillo: Si hay otro doctor que está pensando en denunciar y ve lo que están haciendo con su compañero, igual se lo piensa mejor antes de hablar.

"Por indicación de traumatología y la dirección médica"

Esta captura del sistema informático del Hospital Ramón y Cajal de Madrid demuestra que hubo cambios en la prioridad de las operaciones quirúrgicas

Esta captura del sistema informático del Hospital Ramón y Cajal de Madrid demuestra que hubo cambios en la prioridad de las operaciones quirúrgicas. Concretamente, 57 pacientes que pasaron de preferente a normal. En las observaciones, queda claro quién da la orden: "Por indicación de traumatología y la dirección médica".

Tal y como dijo el denunciante en laSexta. "Hay documentos que lo acreditan. Hay una huella digital clarísima". "Yo no salgo ahí", ha sentenciado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Esas modificaciones las habrían hecho dos de sus superiores: el jefe de servicio y el director médico del hospital, y no el cirujano Luis Alberto Martos, como señala la Comunidad de Madrid. Hasta Ayuso ha llegado a decir este jueves que todo es un "bulo del culo de la semana", que "viene cuando en el Ramón y Cajal es un señor el que está manipulando las citas sanitarias".

Ayuso ha seguido así la estela iniciada por su consejera de Sanidad, Fátima Matute. Porque hace 24 horas la pudimos escuchar decir que el cirujano Luis Martos "manipuló las listas de espera para trabajar menos". "Es falso que yo pueda manipular una lista de espera", ha sido la respuesta del señalado.

Madrid rectifica, a medias

Las mentiras del Gobierno de Ayuso se mezclan con la estrategia de triturar al cirujano denunciante

Por eso, ha filtrado estos documentos y la Comunidad de Madrid ha tenido que cambiar su versión. Ahora, ha reconocido que esos cambios los hizo la dirección médica, aunque sostiene que para adecuar las listas. Se cambió la prioridad justificando que los pacientes no estaban graves y que los cirujanos las habían marcado como preferentes porque eran operaciones sencillas. "Sus supervisores lo que hicieron es corregir esos errores, esas minipulaciones que estaba haciendo este médico", han explicado tres días después de que saltase el escándalo.

Correo entre una cirujana y el jefe de servicio del Ramón y Cajal

Otra prueba que demuestra que la orden partía de la dirección del hospital son estos correos: entre otra cirujana y el jefe de servicio. En uno de ellos, él admite los cambios en el sistema y le pide evitar anotar a pacientes como preferentes. Lo que supondría una manipulación de las listas de espera para proteger la productividad del hospital.

Estas denuncias no solo se quedan en el Ramón y Cajal. Médicos de otros hospitales aseguran a la asociación Amyts haber recibido órdenes para no incluir pacientes en las listas y hablan de presiones y castigos por no cumplir los objetivos.

A por el cirujano denunciante: Luis Martos

En este ambiente, parece que el Gobierno de Ayuso tiene clara su táctica: atacar al denunciante de las manipulaciones, a un médico de la sanidad pública, para desviar la atención. Pero también dejar claro que si en el futuro otro sanitario quiere denunciar, será mejor que se lo piense dos veces.

Desde la oposición han acusado este jueves a Isabel Díaz Ayuso de no cesar a responsables del hospital Ramón y Cajal y de denunciar a los profesionales. "Lo que hace es señalar al que denuncia. No se entera usted de nada, es incapaz de hacer lo que tiene que hacer", ha dicho Espinar.

Pese a ello, la presidenta popular de los madrileños ha preferido apoyar su argumento de disparar al cirujano Martos hablando del pasado. Ha asegurado que le destrozó el coche a su jefe. La realidad es que se le absolvió. También archivaron su expediente en el hospital, pero eso no le ha impedido recordarlo. "Entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos", ha querido remarcar Ayuso.

Unas acusaciones "injuriosas", dice el cirujano, que recuerdan a los señalamientos de otra época. "Me parece muy grave que se persiga al denunciante". "Creo que cuando desde la Edad Media se ajusticiaba en la plaza pública a un reo, era de cara al pueblo que estaba alrededor. El reo podía morir perfectamente ajusticiado dentro del castillo; no había que exponerlo", ha comparado para explicar cómo se siente.

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