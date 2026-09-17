Huelva se prepara para cambiar su paisaje industrial con el mayor proyecto de hidrógeno verde del sur de Europa

Los detalles El proyecto se levantará en Palos de la Frontera, Huelva, y supondrá una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros por parte de Moeve.

El paisaje industrial de Huelva está en transformación con la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde del sur de Europa en Palos de la Frontera. Este ambicioso plan, respaldado por las administraciones española, andaluza y europea, se presentó con la presencia de Pedro Sánchez, Juanma Moreno y Teresa Ribera. El hidrógeno verde, obtenido sin emisiones directas de CO₂, se utilizará para fabricar combustibles sintéticos. La planta, con una inversión de 1.000 millones de euros, producirá 45.000 toneladas de hidrógeno al año, evitando 250.000 toneladas de CO₂ y generando 8.000 empleos, impulsando así la industria local y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

El paisaje industrial de Huelva está llamado a cambiar en los próximos años. En Palos de la Frontera ha comenzado la construcción del que aspira a convertirse en el mayor proyecto de hidrógeno verde del sur de Europa, una apuesta que reúne a las administraciones española y andaluza y que cuenta también con respaldo europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, han participado este jueves en la presentación del proyecto, bautizado como Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Una palabra se ha repetido durante el acto: "Hidrógeno". O, más concretamente, "hidrógeno verde" e "hidrógeno renovable".

¿Qué es el hidrógeno verde?

El hidrógeno verde es un combustible que se obtiene utilizando electricidad procedente de fuentes renovables para separar las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. A diferencia del hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, su producción puede realizarse sin generar emisiones directas de CO₂ asociadas al proceso cuando la electricidad utilizada procede de fuentes renovables.

Su interés está especialmente relacionado con aquellas actividades industriales y de transporte en las que resulta más complicado utilizar directamente electricidad. Precisamente ahí pone el foco Pedro Sánchez. "Producir en consecuencia una energía limpia que pueda sustituir al petróleo, al gas, en actividades donde hoy todavía es, reconozcámoslo, muy difícil reemplazar", ha señalado el presidente del Gobierno.

El proyecto se levantará en Palos de la Frontera, Huelva, y supondrá una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros por parte de Moeve. La planta aspira a producir 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Ese hidrógeno podrá utilizarse, entre otras aplicaciones, para fabricar combustibles sintéticos destinados a sectores como la aviación y el transporte marítimo, además del transporte pesado por carretera.

El objetivo es que el complejo contribuya también a reducir las emisiones contaminantes. Según las cifras aportadas durante la presentación, podría evitar alrededor de 250.000 toneladas de CO₂ al año, una cantidad equivalente a las emisiones anuales de unos 52.000 vehículos.

La transformación no será únicamente energética. El proyecto también pretende impulsar la actividad industrial en la provincia de Huelva. Las previsiones apuntan a la creación de unos 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos, indirectos e inducidos vinculados al desarrollo del complejo y de la industria asociada. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para desarrollar el hidrógeno renovable como alternativa energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

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