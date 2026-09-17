Ayuso ignora las pruebas, tacha de "bulo del culo" la manipulación de las listas de espera y acusa al cirujano: "Le reventó el coche al jefe"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra el cirujano que destapó el escándalo de las listas de espera en el Ramón y Cajal. En contra de las pruebas, Ayuso le criminaliza y habla de "bulo del culo".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el médico que ha denunciado la alteración de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal, un asunto al que se ha referido como "el bulo del culo de la semana" y del que ha responsabilizado a dicho facultativo.

"Es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos", ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta ha refrendado de este modo la versión ofrecida ayer por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien aseguró el miércoles que ese médico "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes que esperaban operarse y circunscribió lo ocurrido al "comportamiento de un profesional concreto", negando que la Comunidad intente maquillar los datos de sus listas de espera.

Según Matute, ese traumatólogo modificó esos datos "para su beneficio", con el fin de "trabajar menos" y "operar como pacientes complejos pacientes de menor complejidad". "Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera", abundó. La consejera añadió que ese médico es "un denunciado con expedientes disciplinarios", que ha sido "acusado por rajar las ruedas del coche y rayar el coche de su jefe de servicio", y aunque recalcó que la Comunidad ya ha abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos dio por hecho que "hay de base un problema entre dos profesionales".

Pero lo cierto es que laSexta ha tenido acceso a las resoluciones tanto administrativas como judiciales de esos procesos y la realidad es que en la vía judicial el cirujano Luis Alberto Martos fue absuelto y sus expedientes médicos fueron archivados.

El escándalo en la sanidad madrileña saltaba este martes tras adelantar 'El País' que dos responsables de dicho centro sanitario, uno de los principales hospitales públicos de la capital, rebajaron la gravedad de los pacientes en espera para cirugía con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera. Una información confirmada después por laSexta y sobre la que este miércoles revelábamos pruebas de que en efecto fue la "dirección médica" la que ordenó manipular las listas de espera del Ramón y Cajal.

La izquierda, por su parte, ha censurado un asunto del que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha dicho que "es criminal" y no representa "un caso aislado", sino "un patrón". Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, se ha preguntado si "cabe mayor inhumanidad" que haber alterado la gravedad de la cirugía de "una niña que tenía en riesgo la pérdida de una de sus piernas", y ha aseverado que Díaz Ayuso y su Gobierno "son capaces de todo".

También en la sesión de control, Díaz Ayuso ha afirmado, en contestación a la portavoz de Vox sobre la adecuación de los servicios públicos madrileños al aumento de la población, que prefiere atender "a un rumano, por muy rumano que sea", que a un español "delincuente, okupa y que no respeta a los demás".

"Prefiero atender y tratar como a uno más a un rumano por muy rumano que sea, porque lleva años trabajando, contribuyendo y siendo uno más en Madrid. Pero un español delincuente, okupa y que no respeta a los demás para mí no es prioritario. Para mí todos somos iguales en esta región, vengas de Rumanía o de Boadilla del Monte, pero que cumplas con la ley y con el orden, y aportes", ha declarado Ayuso durante el pleno. La portavoz regional de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afeado a la líder madrileña que "Pedro Sánchez no puede ser la respuesta para todos los problemas de Madrid".

Las pruebas que ignora Ayuso

laSexta ha conseguido 57 documentos internos de 57 pacientes a los que se les ha retrasado la operación que prueban que son los jefes de servicio y de la "dirección médica" quienes se encargan de cambiar la prioridad de los pacientes, tal y como ha denunciado el doctor Luis Alberto Martos, quien ha destapado el caso.

Uno de esos documentos corresponde al programa informático que se utiliza para modificar la prioridad de los pacientes. En "observaciones" se ve que se cambia la prioridad por indicación del "Servicio de Traumatología" y la "dirección médica". Asimismo, en otro archivo se ve que el nombre de usuario que aparece como responsable del cambio de prioridad es el del jefe de servicio, no el doctor Martos.

Ante la filtración de estos registros, la Comunidad de Madrid ha reconocido a laSexta que fue la dirección médica la que hizo los cambios, pero han justificado que fue para "adecuar las listas". Según las fuentes del gobierno regional, los pacientes a los que se cambió la etiqueta no estaban graves, sino que los cirujanos les habrían marcado como preferentes porque eran "operaciones sencillas".

Correos de otra cirujana

Otra prueba que demuestra que la orden del cambio de listas partía de la dirección del hospital es un intercambio de correos entre una cirujana y el jefe de servicio de Traumatología. La doctora tenía como paciente a una niña de tres años que, de no operarse, podía perder la pierna. Al meterse en el programa informático vio que la paciente no aparecía como "preferente", por lo que pidió explicaciones al jefe de servicio.

En su respuesta, el jefe de servicio le pidió evitar anotar a los pacientes como preferentes. "Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferente (...) Y el estudio preoperatorio se pide como preferente", reza el mail. La razón que daba el responsable es que a los pacientes preferentes hay que operarlos en un plazo de 90 días y, si no se cumple, el hospital recibe una notificación de la Consejería de Sanidad.

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