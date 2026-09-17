El cirujano Alberto Martos califica de "injurias" las acusaciones del Gobierno de Ayuso : "Intentan matar a la persona que denuncia"

¿Qué ha dicho? El médico que destapó el escándalo de las listas de espera en el Ramón y Cajal asegura que Ayuso "tiene un modo de expresarse muy chabacano": "Debe ser el bulo de su culo, porque lo que ella dice es una injuria contra mí".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó como "el bulo del culo" las acusaciones del doctor Luis Alberto Martos sobre la manipulación de listas de espera en el hospital Ramón y Cajal. El Gobierno madrileño acusó a Martos de ser el responsable de la manipulación "para trabajar menos" y de un incidente con el coche de su jefe, del cual fue absuelto. Martos, en Al Rojo Vivo, criticó las declaraciones de Ayuso, considerándolas injuriosas y posiblemente delictivas. Denunció la falta de canales anónimos para denuncias y acusó al Gobierno de crear miedo entre los sanitarios. Afirmó que las acusaciones eran para acosarlo y que está absuelto de todos los cargos.

Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido como "el bulo del culo" el escándalo destapado por el doctor Luis Alberto Martos, que denunció la manipulación de las listas de espera de los pacientes de cirugía del hospital Ramón y Cajal.

De hecho, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también le ha acusado de ser él mismo el responsable de la manipulación "para trabajar menos" y de "reventarle el coche" a su jefe, haciendo alusión a una denuncia en la que el médico fue absuelto.

Martos ha lamentado en Al Rojo Vivo las palabras de Ayuso, de la que asegura que "tiene un modo de expresarse muy chabacano". "Debe ser el bulo de su culo, porque lo que ella dice es una injuria contra mí", ha añadido el médico, señalando que las palabras de la dirigente del PP podrían ser constitutivas de delito.

Además, ha puntualizado que "es falso que yo pueda manipular una lista de espera o que mi intencionalidad haya tenido que ver en manipular una lista de espera para luego denunciarlo yo mismo".

Martos ha asegurado que desde el Gobierno de Ayuso "intentan matar a la persona que denuncia", ya que "no existe un canal de denuncias anónimas aquí". "En cuando uno hace algo, te llama el director de Recursos Humanos para identificarte", ha añadido.

Asimismo, considera el doctor que el Gobierno autonómico busca con estas reprimendas generar miedo a los sanitarios que se planteen denunciar situaciones similares: "Cuando en la Edad Media se ajusticiaba en la plaza pública a un reo era de cara al pueblo que estaba alrededor. Esto lo que hace es desviar la atención de su manipulación de la lista de espera".

Respecto al contenido de las acusaciones, Martos ha asegurado que "todo fueron denuncias para acosarme y para abrirme un expediente". "Estoy absuelto completamente de todos los temas, eso ya pasó y no tiene nada que ver con esto", ha zanjado el cirujano para concluir.

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