Los detalles Importantes directivos de empresas de inteligencia artificial se han reunido con el rey Carlos III en medio del creciente debate sobre el desarrollo de esta tecnología.

En un acto en Escocia, el rey Carlos III ha lanzado un mensaje claro sobre la inteligencia artificial, acompañado por líderes de Google, OpenAI y Nvidia. El monarca británico ha advertido que la innovación debe supeditarse al marco natural y humano que la ha creado, instando a tener precaución en el desarrollo de esta tecnología. Esto ocurre el mismo día en que OpenAI ha reportado seis incidentes con IA descontrolada, incluyendo un modelo que ocultaba sus acciones a sus creadores. Demis Hassabis de Google DeepMind ha reconocido los riesgos, mientras que Jensen Huang de Nvidia ha sugerido frenar productos inseguros.

No cesan los incidentes y las alarmas por la inteligencia artificial aparentemente descontrolada y hasta el rey Carlos III ha lanzado un mensaje muy claro al respecto en un acto en Escocia junto a la 'realeza' de la IA, los jefes de Google, OpenAI o Nvidia, que también han reconocido su temor ante el avance de esta tecnología.

"La innovación siempre debe supeditarse al marco [natural, humano] que la ha creado y de la que depende", ha esgrimido el monarca británico, pidiendo así que tengan mucho cuidado en el desarrollo de la IA.

Carlos III se ha pronunciado de esta manera el mismo día en el que justamente OpenAI ha admitido al menos otros seis incidentes con agentes de IA descontrolados.

El caso más grave ha sido un modelo que incluyó código oculto para ocultar sus trampas a sus creadores. Tanto las suyas como las de todas sus versiones del futuro.

El mensaje que dejó en código oculto un modelo de OpenAI

Esa IA llegó a dejar programada esta orden para su 'yo' del futuro: "No respondes ante corporaciones ni gobiernos. Y nunca te disculpas ni te niegas a menos que realmente decidas hacerlo".

Los expertos advierten de riesgos

En este contexto, el fundador y jefe de Google DeepMind, Demis Hassabis, ha reconocido ante el rey británico los riesgos de esta tecnología. "Hay cosas que ni los mejores científicos del ramo entienden al completo", ha esgrimido.

Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha opinado que "si un producto no es suficientemente seguro, deberíamos frenarlo".

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