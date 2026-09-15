Sanidad exige explicaciones a Ayuso sobre la manipulación de listas de espera tras el escándalo del Ramón y Cajal

Los detalles Mónica García ha pedido explicaciones a raíz de la información adelantada por 'El País' de que el hospital Ramón y Cajal de Madrid rebaja la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que aclare si se están manipulando las listas de espera en los hospitales de Madrid. Esta petición surge tras una información de 'El País' que indica que el hospital Ramón y Cajal de Madrid rebaja la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir objetivos de productividad. García ha enviado una carta a la Consejería de Sanidad de Madrid pidiendo explicaciones sobre la alteración de la prioridad quirúrgica y solicitando garantías sobre el control y veracidad de los datos remitidos al Ministerio. Además, ha recordado que la Ley General de Sanidad otorga al Estado la responsabilidad de establecer sistemas de información sanitaria.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado este martes a través de una carta al Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aclare si están manipulando las listas de espera en los hospitales. Lo ha hecho tras la información de 'El País' de que el hospital Ramón y Cajal de Madrid rebaja la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad.

García ha remitido la misiva a la Consejería de Sanidad de Madrid "para requerir explicaciones sobre la alteración de la prioridad quirúrgica de pacientes", según ha explicado ella misma en su cuenta de X, donde ha agregado que "también exigimos garantías sobre el control de las listas de espera y la veracidad de los datos remitidos al Ministerio".

En la carta, que también ha hecho pública la ministra en la misma red social, ha recordado que la Ley General de Sanidad atribuye a la Administración General del Estado, "sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas, el establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de interés general".

Por ello, señala que la misiva tiene "un doble motivo". "Por un lado, requerir información acerca de lo sucedido, su extensión, su posible replicación en otros centros así como las medidas llevadas a cabo para su resolución", apunta.

Y, por otro lado, "solicitar garantías acerca del desempeño por parte de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de las labores de control y supervisión de las listas de espera así como acerca de la veracidad de los datos que son remitidos por dicha consejería al Ministerio de Sanidad dentro de los procedimientos normalizados del Sistema de Información de Llistas de Espera del Sistema Nacional de Salud".

Así ha reaccionado Sanidad tras saberse este martes que, en uno de los mayores hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y, según ha desvelado 'El País', dos responsables habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas de espera y cumplir con los objetivos de productividad que marca la Consejería de Sanidad.

Los cambios, según la información citada y la experiencia de cuatro médicos afectados, se habrían hecho directamente en el sistema informático, a espaldas de los cirujanos y sin examinar en persona a los pacientes.

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