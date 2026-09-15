Asociaciones de médicos de Madrid denuncian que la manipulación de las listas de espera "se da en toda España": "Lo llamamos ingeniería o maquillaje"

También hablan de "presiones y de una sobrecarga asistencial brutal de los equipos, que no están bien dimensionados". Porque "no hay suficientes medios ni presupuesto para hacer las cosas bien", ha explicado la secretaria de Amyts, Asociación de Médicos de Madrid, en MVT tras las denuncias de manipulaciones en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal.

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha sido acusado de rebajar la gravedad de las dolencias de los pacientes para mejorar artificialmente los tiempos en las listas de espera de cirugías, según denuncias de trabajadores como el cirujano Luis Alberto Martos. Esta práctica, que ha generado polémica, es más común de lo que se cree, según Ángela Hernández, enfermera y secretaria de Amyts. Se realiza para cumplir los objetivos de productividad impuestos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La presión política influye en la manipulación de las listas de espera, un problema que ocurre en toda España. Además, se denuncia la falta de medios y presupuesto en la sanidad pública.

El hospital Ramón y Cajal de Madrid habría rebajado la gravedad de las dolencias de los pacientes para mejorar de forma ficticia los tiempos en las listas de espera de cirugías. Esto es lo que han denunciado trabajadores como Luis Alberto Martos, cirujano de 62 años.

Una práctica que ha despertado una gran polémica, pero que, según ha explicado una enfermera este martes en Más Vale Tarde, es más habitual de lo que nos pensamos. "Por norma general, se está repitiendo constantemente el cambio de la prioridad de los pacientes para intentar mejorar las métricas en las listas de espera", ha aseverado Ángela Hernández, enfermera y secretaria de Amyts Asociación de Médicos de Madrid.

Porque, tristemente, así los centros consiguen cumplir los objetivos de productividad impuestos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La presión por parte de los políticos por cumplir estos ratios de lista de espera hace que se cambie la urgencia de algunos pacientes para cumplir los objetivos de lista de espera. O, en palabras de esta enfermera: "Es lo que nosotros llamamos la ingeniería o maquillaje de las listas de espera".

Una práctica que, denuncia, "sucede en muchos centros de cara a las consejerías y sucede, por desgracia, en muchas consejerías de cara al Ministerio". ¿Los motivos de que esto suceda? Que hay "demasiada influencia política partidista, tanto a nivel de las autonomías como a nivel del Estado central, y eso hace que ninguna autonomía quiera quedar mal", ha explicado.

Aunque reconoce que no quiere trasladar un mensaje de angustia a los pacientes, "porque los equipos directivos y las gerencias hacen todo lo posible para que se terminen operando en tiempo". Pero sí que reconoce que "es verdad que se dan situaciones como operar a pacientes que llevan menos tiempo en la lista de espera, para cumplir con un indicador, para cumplir con el tiempo de espera medio de las listas de cara a las consejerías".

Por ello, esta asociación de médicos de Madrid denuncia la existencia de "inferencias políticas" y de "querer dar buenos números para luego no quedar mal unas autonomías respecto a otras". "Es algo que sucede en toda España, no solo en la Comunidad de Madrid", ha sentenciado.

Una afirmación que pinta un panorama desolador en la sanidad pública madrileña y que, según Ángela Hernández, debe sumarse a las "presiones y a una sobrecarga asistencial brutal de los equipos, que no están lo suficientemente bien dimensionados". Porque las asociaciones no censan en su empeño de pedir "más medios". "No hay suficientes medios, no hay suficiente presupuesto para hacer las cosas bien".

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