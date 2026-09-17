Cronología del ático de Ayuso: la necesidad de compra desapareció 24 horas después de destaparse el escándalo

Los detalles Planifica Madrid ha publicado el expediente del polémico ático que adquirió la empresa pública del Gobierno de la presidenta madrileña el pasado pasado 14 abril por 6,3 millones de euros

Planifica Madrid ha publicado el expediente del polémico ático adquirido por una empresa pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El documento, de más de 200 páginas, detalla las actuaciones de la empresa y la Comunidad de Madrid. La compra, realizada por 6,3 millones de euros y alquilada por 3.000 euros, fue cuestionada tras ser revelada por 'El País'. Aunque fue sacado a subasta por 6,7 millones, no encontró comprador. Inicialmente destinado para alojamiento ocasional de autoridades, la necesidad de este espacio fue anulada tras el escándalo, y se ordenó su venta para financiar incendios y reconstrucciones.

Planifica Madrid ha publicado este jueves el expediente del polémico ático que adquirió la empresa pública del Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el pasado pasado 14 abril. Con el documento, de más de 200 páginas, se puede establecer una cronología de las actuaciones de la empresa pública y de la Comunidad de Madrid.

Solo un día después de que 'El País' destapara la noticia de la compra del ático, el Gobierno madrileño ya no vio "necesario" alquilar esa vivienda, que la empresa pública compró por 6,3 millones de euros y alquilaba a la Comunidad por 3.000. Sacado a subasta por 6,7 millones de euros, el inmueble no ha logrado, sin embargo, comprador.

En la cronología llama la atención que todo el proceso se inició el 2 de febrero de este año y el mes de julio es clave para la adquisición del inmueble, ubicado en pleno barrio de Chamberí. El día 2 de ese mes se justificó en la memoria la adquisición.

El 27 de ese mismo mes se justificó el arrendamiento del piso y al día siguiente, 28 de julio, se autorizó el gasto de alquiler de 3.000 euros. Solo un día después, el 29 de julio, se publicó la compra en 'El País' y saltaron todas las alarmas.

Al día siguiente, 30 de julio, se declaró ya nula y se ordenó la venta del inmueble para invertirlo en los incendios y en la reconstrucción de la Sierra Oeste. Desapareció así, por orden de Ayuso, esa necesidad que se vio de manera imprescindible a principios de este año 2026.

"Un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades"

El Gobierno de Ayuso ha reconocido este jueves que uno de los usos que se pretendía darle era el de "alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la región". Así lo ha afirmado este jueves el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha sido el encargado de defender en la Asamblea de Madrid la operación.

Según el consejero, "la gran mentira de la izquierda" ha sido decir que el ático iba a utilizarse como residencia oficial de Ayuso. Para demostrarlo, ha presentado la memoria de necesidades, fechada el pasado 2 de julio, donde se indica que las "razones por las que se adquiere es para contar con un inmueble institucional".

Como consta en dicho documento, el ático, que tiene más de 400 metros cuadrados (de los que cerca de 200 corresponden a la terraza), contaba con "una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la región". Una necesidad que parece haber desaparecido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido