Una vecina de Jarilla se rompe al mostrar los devastadores efectos del incendio: "Me emociono por todo lo que nos ha podido pasar"

Eli tenía 60 colmenas y el fuego ha arrasado prácticamente todas. "Es un ingreso que dejas de tener", confiesa. Añade, no obstante, que, por suerte, le queda el ganado. En el vídeo podemos ver su emoción y tristeza tras el devastador incendio que se ha vivido en esta zona norte de Cáceres.

Eli, una vecina de Jarilla (Cáceres), que ha sufrido de cerca los incendios de esta zona (el mayor de la historia de Extremadura, tras arrasar 17.355 hectáreas), cuenta su experiencia y tristeza en laSexta Xplica, una vez el fuego se ha apagado al fin: "Me emociono por todo. Por lo que nos ha podido pasar y finalmente no nos ha pasado", confiesa entre lágrimas.

"Mi familia y yo vivimos del ganado y de las colmenas desde que mi marido y yo iniciamos una vida en común y esto es lo que queda de las colmenas... Y teníamos unas 60", lamenta Eli, mostrando cómo ha quedado todo tras el fuego: "Es un ingreso que dejas de tener, pero bueno... Es así", se resigna.

"Vivir en los pueblos no es fácil", confiesa. "En los pueblos se tiene que vivir de muchas cosas, no se puede vivir de una sola, porque si te falta una, al menos tienes la otra. Ahora mismo, a mí me faltan las colmenas, pero tengo el ganado", señala. Ahora, después de que el fuego arrasase todo, "no nos queda otra que seguir adelante", admite Eli. En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.