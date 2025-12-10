Ahora

Reacciones a la condena

El PSOE tira de ironía para ridiculizar la sentencia contra el fiscal general: "Conozco guiones de Hollywood con menos creatividad"

La otra cara Aunque los socialistas dicen acatar la sentencia contra Álvaro García Ortiz, varios miembros destacados del Ejecutivo han mostrado su malestar con un escrito que, según Patxi López, genera "más vergüenza" que el fallo que se supo hace semanas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López
El Gobierno dice acatar la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque eso no evita que las críticas hayan hecho acto de presencia este miércoles en el Congreso de los Diputados. Uno de los cargos más duros ha sido Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha tirado de ironía para criticar el escrito del Alto Tribunal.

"Conozco guiones de Hollywood con más creativos", ha bromeado López en los pasillos de la Cámara Baja. En su cuenta de X, el ministro reconoce que escuchar hablar al PP de respeto a la justicia no sabe "si reír o llorar": "Tiene a dos cargos de su gobierno a la fuga que ayer no fueron a declarar por los protocolos de las residencias. Aplíquense el cuento".

Es más, tras recalcar que la sentencia ha tardado "20 días" en redactarse, López ha calificado el escrito como "infame". "Lo estoy diciendo abiertamente, en este país hay libertad de opinión, insisto, acatando el fallo, pero conozco guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia", ha recalcado.

En la misma línea ha ido el portavoz del PSOE en el Congreso, un Patxi López que ha comentado que la sentencia del Supremo da "más vergüenza" que el propio fallo que lo declaró culpable hace semanas, algo que, dice, "no tiene cabida en un Estado de derecho".

López se ha preguntado por qué no se ha "encarcelado" al entorno del fiscal general, si la sentencia señala que García Ortiz o alguien de su entorno filtraron la confesión del novio de Ayuso, cuestionando, además, que no se hayan tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que en su declaración en el juicio exculparon al fiscal general de la filtración.

"Si no se cree a ninguno, es que todos estos periodistas han mentido en el tribunal, han mentido en el juicio, y eso es un delito. ¿Por qué no este tribunal coge a esos periodistas y también los encausa? Es que es que no hay por dónde cogerlo", ha comentado.

