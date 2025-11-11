Mazón, obligado a decir la verdad: podría enfrentarse a penas de hasta un año de cárcel si miente en la comisión de la DANA

Los detalles Mazón está obligado a decir la verdad porque así lo dispone el Código Penal. Si dijera falso testimonio en esa comisión parlamentaria de investigación podría enfrentarse a un delito castigado con penas de entre seis meses y un año.

Mazón está obligado a decir la verdad porque así lo dispone el Código Penal. Si dijera falso testimonio en esa comisión parlamentaria de investigación podría enfrentarse a un delito castigado con penas de entre seis meses y un año de cárcel.

Además, el president también tiene la obligación de acudir a esa comparecencia. De lo contrario, podría ser imputado por un delito de desobediencia. En ese caso, la pena podría llegar al año de prisión.

La comparecencia de Mazón tiene lugar después de desvelarse la declaración de Vilaplana ante la jueza y el contenido de sus llamadas con Salomé Pradas aquel 29 de octubre, que muestran que Carlos Mazón conocía la situación por la que pasaba Utiel estando en El Ventorro.

Según ha podido saber laSexta a través de fuentes de las partes personadas en la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas llama a las 17:37 horas para trasladarle que había gente en los tejados de Utiel, que estaba todo inundado y que la UME no podía acceder.

"La gente está en los tejados, la UME no puede entrar", dijo textualmente y con tono de urgencia la exconsellera al president en funciones, en una llamada que duró dos minutos.

A las 18:16 horas, Mazón recibe otra llamada por parte de Pradas en la que le transmite su gran preocupación por la presa de Forata cómo estaba evolucionando la situación. Hablaron durante siete minutos y Pradas le dijo que la situación era "muy preocupante". El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana no se levantó hasta dos horas después de la mesa de El Ventorro.

PP y Vox prohíben a las víctimas de la DANA ir a la declaración

El PSPV-PSOE había pedido que en la comparecencia de este martes estuviesen presente víctimas de la tragedia. Sin embargo, los socialistas han denunciado que PP y Vox han negado la presencia de estas personas alegando falta de espacio porque Mazón va a llevar a seis asesores.

"No es posible atender su solicitud habida cuenta de que deberá prevalecer la petición de los altos cargos de la administración de la Generalitat, así como de los miembros de los gabinetes de las consellerias", han especificado, aclarando que existen solo cinco plazas disponibles para la asistencia de visitantes y debe "aplicarse lo dispuesto en esta Resolución de Presidencia de Carácter General".