Los detalles En las últimas horas se han visto muchos guiños a ese votante indeciso, pero los expertos señalan a laSexta que eso que pedía Feijóo en las últimas horas apelando a los descontentos del PSOE es más difícil.

En la recta final de la campaña, los partidos políticos intentan captar el voto de los indecisos, aunque los expertos advierten que este grupo se mueve dentro de bloques ideológicos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha apelado a los votantes descontentos del PSOE, mientras Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, busca atraer al electorado moderado. Santiago Abascal, de Vox, ha criticado los gestos de Sánchez, calificándolos de desesperados. Las campañas suelen reforzar el voto previo, y los indecisos no suelen modificar significativamente los resultados, ya que muchos terminan absteniéndose o permaneciendo en su bloque ideológico.

¿Cuántos votantes no saben ahora mismo qué van a votar? En las últimas horas se han visto muchos guiños a ese votante indeciso, pero los expertos han señalado a laSexta que eso que pedía el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las últimas horas apelando a los descontentos del PSOE es más difícil, ya que el indeciso se mueve entre los mismos bloques.

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ondee la bandera española como hizo en el mitin de este martes en Albacete es tan poco causal como que abrace a José Bono, histórico representante del ala más moderada del PSOE.

Estos gestos suponen todo un llamamiento al electorado más propenso a cambiar su voto. "A su electorado más moderado, que efectivamente es donde estamos viendo que hay transferencias hacia el PP", ha explicado Víctor Pérez-Guzmán, director de 'Ateneo del Dato' en Al Rojo Vivo.

El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, ha criticado el gesto este martes desde Lanzarote afirmando que Sánchez "está putodesesperado". "Si hoy hay alguien en España que no se merece enarbolar esa bandera es Pedro Sánchez", ha agregado el de Vox.

Mientras, el PP trata de pescar en ese caladero. "Le pido el voto prestado a muchos socialistas porque no quieren seguir en este 'sanchismo' que se ha cargado España y el PSOE", ha dicho Feijóo. Así ha intentado persuadir al abstencionista y al indeciso. "El país no está para abstencionistas ni para equidistancias", ha expresado y ha agregado que pide el voto "a quien duda".

Pero, ¿son realmente decisivos? "Las campañas lo que hacen en su gran mayoría, en más de dos terceras partes de los efectos, es reforzar el voto previo", ha apuntado Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Es más fácil, según explican los expertos, que los votantes se muevan en el mismo bloque ideológico. "Votante que va del PP a Vox o viceversa, o el votante que va del PSOE al Frente Amplio o viceversa", ha aclarado Joan Gonçales, sociólogo y consultor político. Los analistas afirman que los indecisos no mueven más de dos puntos, que muchos acaban en la abstención y que otros, aunque lo digan, no son indecisos.

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