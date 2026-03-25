El Gobierno podría salvar el decreto anticrisis ante la guerra con la abstención de Podemos, el 'sí' negociado de Junts y pese al voto secreto del PP, BNG y CC

Sí, pero... Aunque se espera que BNG y Coalición Canaria se abstengan, a última hora de este miércoles ninguna formación ha desvelado su decisión. Si votan en contra junto con el PP, el decreto no saldría adelante, por lo que se anticipa una votación frenética.

El decreto anticrisis del Gobierno, impulsado para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, podría ser aprobado gracias al apoyo de Junts, que ha asegurado su voto favorable tras el respaldo del PSOE a su propuesta de eximir del IVA a autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. La abstención de Podemos también contribuye a despejar el camino legislativo, aunque el PP, BNG y Coalición Canaria aún no han definido su postura. Podemos ha pedido un tope a los precios de gasolina y alimentos, mientras que el PP ha solicitado incluir medidas como la deflactación del IRPF. El plan del Gobierno incluye rebajas de impuestos y ayudas para los sectores más afectados.

El camino legislativo del decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de Oriente Medio parece haberse despejado y todo apunta a que este jueves podría salir adelante gracias al voto de Junts.

El respaldo del PSOE al punto de la proposición no de ley de Junts que pide eximir de repercutir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales ha asegurado el voto favorable de la formación de Carles Puigdemont.

Con esta decisión de Junts, unida a la abstención de Podemos, el decreto podría ser aprobado. No obstante, aún hay algunas dudas en el horizonte, ya que el PP, BNG y Coalición Canaria (CC) no han desvelado su decisión. Sobre BNG y CC, se da por hecho que se abstendrán, pero según ha podido saber laSexta, el Bloque Nacionalista Galego continúa sus conversaciones con el Gobierno a pocas horas del pleno.

En caso de que ambos partidos se abstengan, y contando con que el PP vote en contra, el resultado sería 173 síes y 171 noes, por lo que el real decreto saldría adelante. Sin embargo, si las tres formaciones finalmente votan en contra, las medidas anticrisis caerán.

Fuentes socialistas han confirmado este miércoles que, si la proposición no de ley de Junts de medidas fiscales para la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios se vota por puntos, algo que se da por hecho, apoyarán el número siete, que es el que regula el conocido como IVA franquiciado, aunque no el resto de la iniciativa.

De salir adelante ese punto, el Congreso instaría al Gobierno a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, lo que se conoce como el IVA franquiciado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, puso como requisito para apoyar el real decreto que el Gobierno respaldase su propuesta de IVA franquiciado, que también se vota el jueves.

Podemos pide un tope a la gasolina y los alimentos

Otra formación clave es Podemos, que ya ha anunciado su intención de abstenerse en la votación del real decreto. Este miércoles, Ione Belarra ha instado a Pedro Sánchez a poner un tope al precio de la gasolina y de los alimentos, y a limitar también el precio de los alquileres, pero "sin trampas" y sin "trocear decretos".

Durante la comparecencia de Sánchez en el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Belarra ha cuestionado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno.

"Bajar impuestos sin intervenir el precio de las cosas no protege a la gente, solo sirve para proteger a quienes fijan los precios", le ha dicho. Belarra ha asegurado que este real decreto ley "ni es un escudo social, ni es un plan de respuesta", sino "una bajada masiva de impuestos".

Intercambio de cartas con el PP

En lo que respecta al Partido Popular, el sentido de su voto sigue sin concretarse. El lunes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, envió una carta al Ejecutivo en la que calificaba de "correcto" parte del texto legislativo, pero lo consideraba "claramente insuficiente".

Además, pedía que se incluyeran algunas de sus propuestas, como la deflactación del IRPF y que se saque el cierre de las centrales nucleares.

Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le respondió rechazando esas medidas y le dijo que "lo lógico" sería que el grupo votase a favor del decreto.

Pese a la duda del PP, con este apoyo de Junts y la abstención de Podemos, el Gobierno afronta con más tranquilidad una votación clave. Igualmente, Sánchez ha pedido este mismo miércoles responsabilidad al resto de grupos.

El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21% de IVA al 10%); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

El presidente ha apuntado asimismo que en España el diésel y el gas han llegado a subir un 35% y un 95%, respectivamente, y ha incidido en que la guerra en Irán es un "desastre absoluto" que "nadie sabe cuánto va a durar".

La cuestión del IVA

En lo que respecta a la propuesta de Junts, se refiere a la directiva europea del IVA que abrió la puerta a la aplicación, en los Estados miembros que así lo decidan, del denominado IVA franquiciado, por el que los profesionales que facturan menos de 85.000 euros no estarían obligados a repercutir el IVA en sus facturas.

Esta posibilidad, defendida en España por Junts y por asociaciones de autónomos, ya había sido reclamada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, el Gobierno ha optado hasta el momento por no aplicarlo, al entender que ya ofrecía a los autónomos otras medidas simplificadas de liquidación del IVA, como son el régimen simplificado o de módulos y el recargo de equivalencia.

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