De la II Guerra Mundial a Ucrania y ahora Oriente Medio: las operaciones de la 82ª División Aerotransportada de EEUU

Los detalles Esta división está especializada en asaltos paracaidistas de entrada forzosa.

Donald Trump planea desplegar la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos en Oriente Medio, reflejando su interés en controlar la región. Esta unidad de élite del ejército estadounidense tiene una rica historia, destacándose desde la Segunda Guerra Mundial, donde desarrolló tácticas modernas de asalto paracaidista y jugó un papel crucial en el desembarco de Normandía. Ha participado en conflictos significativos como la guerra de Vietnam, la invasión de Panamá y la Guerra del Golfo. En años recientes, han estado activos en Afganistán, Irak y Ucrania. Famosos por su tenacidad, pronto estarán en Oriente Medio bajo las órdenes de Trump.

Donald Trump va a desplegar a la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos en Oriente Medio. Una maniobra que muestra su interés en controlar la región, ya que se trata de una de las unidades de élite del ejército estadounidense.

La historia de esta división se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En aquel conflicto se ganaron la reputación de unidad de élite y, desde entonces, EEUU siempre ha recurrido a ella en los momentos más críticos de sus operaciones.

Durante la II Guerra Mundial, creó casi todas las tácticas modernas de asalto paracaidista. Su acción más legendaria fue en el desembarco de Normandía. Los soldados saltaron de noche tras las líneas nazis y, en medio del caos, lograron que las tropas que llegaban por mar no fueran masacradas en las playas francesas.

En 1968, volvieron a ser desplegados, esta vez en la guerra de Vietnam."Estamos preparados para lo desconocido", decía un militar. Su incomparable y rápida capacidad de respuesta fue necesaria en esa invasión, dada la inesperada fortaleza de la resistencia vietnamita.

También fue una de las unidades principales en saltar y combatir en la invasión de Panamá en 1989, bajo el mandato de Bush padre.

De nuevo, sus conocimientos para entrar en terreno hostil fueron imprescindibles en la operación 'Tormenta del Desierto'durante la Guerra del Golfo (1991). Se convirtió así en la primera unidad de combate terrestre en llegar a Arabia Saudí tras la invasión de Kuwait por Irak.

La 82ª División Aerotransportada participó en la 'Operación Libertad Duradera' de Afganistán en 2001. Especializados en asaltos paracaidistas de entrada forzosa, los militares aseguraron objetivos clave durante el combate contra Al-Qaeda y los talibanes.

Pese al riesgo mayúsculo al que se enfrentan, uno de los soldados que estuvo en Afganistán dejó claro que "proteger a los soldados es lo que importa".

Posteriormente han estado en Irak (2003), donde demostraron su capacidad de despliegue rápido, ya que llegaron tan solo unas horas después del ataque a la embajada estadounidense en Bagdad.

En los últimos años han vuelto a la acción por la guerra de Ucrania. En 2022, poco después del inicio de la invasión rusa, fueron enviados a Polonia para reforzar el flanco oriental.

Famosos por su tenacidad, desde la II Guerra Mundial sus enemigos les llaman "los diablos con pantalones holgados" ("Devils in Baggy Pants"). Dentro de poco, estarán en Oriente Medio para efectuar los siguientes pasos que decida Donald Trump.

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