Aznar responde a Sánchez y justifica (una vez más) haber entrado en la guerra en Irak: "Sadam había tenido armas de destrucción masiva"

¿Qué ha dicho? El expresidente ha justificado que España entrara en la guerra de Irak y ha asegurado que "Sadam había tenido armas de destrucción masiva", para acto seguido reconocer que "en el momento de la intervención no se encontraron esas armas".

El expresidente José María Aznar ha vuelto a justificar la entrada de España en la guerra de Irak en 2003, respondiendo a las críticas del presidente Pedro Sánchez, quien lo acusó de participar en una "guerra ilegal" para obtener reconocimiento internacional. A través de la Fundación FAES, Aznar defendió que España no envió tropas para la invasión, sino que apoyó políticamente bajo una resolución de la ONU, y que las tropas españolas participaron solo en misiones de estabilización. Aznar argumentó que actuaron basados en la información disponible sobre armas de destrucción masiva, negando manipulación o engaño. Además, criticó a Sánchez por "mentir" y por su inconsistencia política.

El expresidente de España José María Aznar ha justificado una vez más haber entrado en la guerra de Irak en 2003 y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "carece de pudor" a la hora de insultarle.

A través de un comunicado de la Fundación FAES, que preside el mismo Aznar, el expresidente ha respondido a la intervención de Sánchez, quien este miércoles ha defendido las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel. En su comparecencia, Sánchez ha cargado contra Aznar, quien decidió entrar en la "guerra ilegal" de Irak para que, según el presidente, "Bush le invitase a un puro".

"Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante", ha criticado Sánchez. "La muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, la erosión de las condiciones de vida de millones de ciudadanos en Europa, en España y por todo el mundo, y el equivalente actual a 1.900 millones de gasto militar fue el resultado de la guerra de Irak en todo el mundo y en España. Ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal", ha zanjado.

Aznar defiende que España no participó en la invasión

Tras esta intervención, no ha tardado en llegar la respuesta e Aznar, quien en un comunicado de su fundación ha asegurado que "como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso".

Según el expresidente, la intervención de Sánchez se interpretaría de esta manera: "A diferencia de Aznar, yo he sabido escuchar el clamor de los españoles contra una guerra injusta e ilegal. A diferencia de Aznar, yo he plantado cara al imperialismo yanqui. A diferencia de Aznar, yo no miento a mi pueblo. Ved: soy justo, soy bueno, soy sincero y, sobre todo, soy pacífico. Tranquilos, yo estoy bien. Vosotros, a votarme cuando toque, es decir, cuando diga".

Acto seguido, Aznar ha justificado que España entrara en la guerra de Irak y ha defendido -mencionando a distintos medios de la época- que en las elecciones generales de mayo de 2003, según él, su posición respecto a la guerra no le afectó en su resultado.

"Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak. España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas. España, sí, prestó un apoyo político avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso. Junto a muchos otros países de la UE y de la OTAN que apoyaron también esa decisión. La apoyó Portugal, la apoyó Italia. España mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas", ha defendido.

No encontraron armas de destrucción masiva

Además, la Fundación FAES ha atacado a Pedro Sánchez por "mentir". "Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia", ha defendido. "Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido", ha añadido.

Aun así, ha reconocido que "en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces", pero, según ha defendido, "el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica". Eso, ha dicho, "ni es engañar ni es manipular".

"Nadie tiene por qué soportar reproches de mendacidad cuando vienen de la misma persona que juró "setenta veces siete" no conceder amnistías inconstitucionales ni pactar con Bildu. Ver presumiendo de sinceridad al personaje que prometió "traer de vuelta a España" a Puigdemont para ser juzgado, y eso pocas horas antes de que el prófugo le transfiera oxígeno parlamentario desde Waterloo, es un espectáculo al alcance de la paciencia de muy pocos. Desde luego, no de la nuestra", ha añadido.

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