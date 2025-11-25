El TS mantiene revisar la libertad de Koldo y Ábalos este jueves y retrasa la hora para que no coincidan con la declaración de Aldama en la AN

El contexto La defensa de Koldo García solicitó suspender esta convocatoria al coincidir con la declaración como investigado en la Audiencia Nacional del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, en relación al último informe policial sobre las gestiones del exasesor con Ángel Víctor Torres para la compra de mascarillas.

El Tribunal Supremo ha decidido mantener las vistas de revisión de las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, aunque ha retrasado la del exasesor para permitir que su abogada asista a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. La defensa de García había solicitado la suspensión de la vista debido a la coincidencia con la declaración de De Aldama, investigado por presuntas comisiones en la compra de mascarillas. El magistrado Leopoldo Puente evaluará si modifica las medidas cautelares, mientras las acusaciones solicitan prisión preventiva para Ábalos y García.

El Tribunal Supremo ha decidido mantener este jueves las vistillas de revisión de las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, pero ha retrasado hora y media la del exasesor para que su abogada pueda asistir a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

El magistrado Leopoldo Puente estudiará este jueves si modifica las medidas cautelares que pesan contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, para quienes la acusación popular que dirige el PP ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

La defensa de Koldo García solicitó suspender esta convocatoria al coincidir con la declaración como investigado en la Audiencia Nacional del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, en relación al último informe policial sobre las gestiones del exasesor con el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, para la compra de mascarillas.

El juez ha decidido mantener la vistilla del exasesor, pero la pospone de las 11:00 horas a las 12:30 horas "tomando en cuenta la urgencia de dicha comparecencia y la proximidad en el emplazamiento de ambos órganos jurisdiccionales". La de Ábalos continúa programada a las 10:00 horas de este jueves. Ambos investigados deben acudir personalmente al Tribunal Supremo acompañados de sus abogados.

El magistrado acordó celebrar esta vista a petición de la Fiscalía y de las acusaciones tras conocerse las peticiones de prisión de las acusaciones en el procedimiento sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas en pandemia: el fiscal pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y las acusaciones populares lo elevan a 30 años.

Esta vistilla no afecta al empresario Víctor de Aldama, investigado también en el Tribunal Supremo, pero para quien las acusaciones no han solicitado modificar sus medidas cautelares. Piden para él siete años de cárcel.

