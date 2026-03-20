Malestar en el PSOE de Andalucía después de que Puente calificase de "clara manipulación" las pérdidas por la no llegada del AVE a Málaga en Semana Santa

Los detalles Según ha podido saber laSexta, al PSOE de Andalucía no le está gustando nada la actitud del Puente. Quedan unos meses para las elecciones andaluzas y temen que les pueda pasar factura.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha generado polémica con sus comentarios en redes sociales, respondiendo a las noticias sobre las pérdidas económicas por el retraso del AVE a Málaga antes de Semana Santa. Puente ha calificado de "manipulada" la cifra de 1.300 millones de euros en pérdidas, sugiriendo que favorece a sus oponentes políticos. Algunos medios han rectificado, aclarando que las pérdidas no se refieren solo a Semana Santa, sino a los tres meses desde el accidente de Adamuz. Sus ataques verbales, que incluyen insultos a periodistas, han causado malestar en el PSOE andaluz, que teme repercusiones electorales.

Que el ministro de Transportes, Óscar Puente, es de tuit fácil ya lo sabíamos, pero la incontinencia verbal a la que estamos asistiendo, en las últimas horas, sorprende. Y todo porque ha decidido responder a todas las noticias que publican los medios sobre las pérdidas económicas que va a suponer que el AVE no llegue a Málaga antes de que empiecen las celebraciones por la Semana Santa. Según ha podido saber laSexta, al PSOE de Andalucía no le está gustando nada la actitud del Puente.

1.300 millones de euros en pérdidas. Este es el dato que ha desatado la ira de Óscar Puente. Una cifra que, dice el Ministro, "estaría manipulada" para favorecer a sus oponentes políticos.

Ante esta polémica, varios medios han acabado rectificando o matizando el dato. Las pérdidas no se refieren a Semana Santa, sino a los tres meses que han transcurrido ya desde que se produjera la tragedia del accidente de Adamuz.

Pero para el ministro Pueste, todo esto es "una clara manipulación". Es más, ha denunciado que "los medios no pretenden informar al ciudadano, sino hacer de correa de transmisión". Al final, su enfado le ha llevado a cargar contra varios medios con publicaciones en redes sociales y con un tono que deja mucho que desear, sobre todo, cuando viene de un ministro.

Porque en su arrebato, ha llegado a llamar "palmero" a un periodista y ha puesto motes desafortunados a canales de televisión. Aunque la parte más dura de su ira ha llegado con este mensaje: "Si tuvierais un mínimo de vergüenza, (...) no haríais este ridículo. Buleros y mamporreros de quinta. Contra Diario Sur".

Una actitud en redes de Óscar Puente que, según ha podido saber laSexta, no ha sentado bien entre el PSOE andaluz. Han recibido sus mensajes con "malestar". Porque las palabras del ministro son un ataque contra la indignación por el AVE mañagueño. Hay que recordar que quedan solo unos meses para que se celebren las elecciones en Andalucía y, según dicen los socialistas andaluces, la no llegada del AVE les puede pasar factura.

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