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Informa su presidente

Sin AVE a Málaga en Semana Santa: Adif retrasa la reapertura de la línea hasta la última semana de abril

El contexto Estaba previsto que se restableciese la circulación el 23 de marzo, pero el presidente de Adif ha informado de que esto no se va a producir hasta, mínimo, un mes después.

Un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba)Un tren de AVE a su paso por el tramo de vía donde ocurrió el accidente de AdamuzEuropa Press
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El presidente de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha afirmado este lunes de que no prevé reabrir la línea del tren de Alta Velocidad (AVE) a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril.

Eso supone un retraso sobre la fecha inicialmente prevista -el 23 de marzo- de restablecimiento de la circulación en este tramo, que está cortado desde el 18 de enero, ya que antes del desprendimiento estaba interrumpido por el accidente de Adamuz (Córdoba).

Ahora, el corte obliga a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que desde allí hasta Madrid los usuarios viajan en tren.

El sector turístico denuncia pérdidas millonarias

El sector turístico ha denunciado que la interrupción del AVE directo Madrid-Málaga originará pérdidas millonarias en la Costa del Sol en un periodo turístico clave para ellos como es la Semana Santa, momento en el que reciben a gran cantidad de turistas.

Por su parte, la Junta de Andalucía advirtió de que plantearía medidas legales si en Semana Santa, que empieza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión, algo que ha confirmado este lunes el presidente de Adif que no se va a producir.

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