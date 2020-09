La Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones de movilidad a ocho zonas básicas de salud nuevas, con lo que ya son 45 las áreas confinadas en la región para frenar la curva de contagios de coronavirus.

Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, ha informado en rueda de prensa de que las zonas afectadas por estas restricciones son: Orcasitas (Usera), Campo de la Paloma y Rafael Alberti (Puente de Vallecas), Artilleros (Vicálvaro), García Noblejas (Ciudad Lineal), Miguel Server y Doctor Trueta (Alcorcón) y Panaderas (Fuenlabrada).

En las nuevas áreas afectadas viven 167.381 personas, lo que supone un 2,5% de la población madrileña, y el porcentaje de casos acumulados es del 3,8%, con 1.898 contagios en los últimos 14 días. Al igual que el resto de las medidas que ha ido aplicando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, estas se revisarán cada 14 días y entrarán en vigor el próximo 27 de septiembre a partir de las 00:00 horas.

Al igual que las zonas ya confinadas desde hace unos días, aquí solo podrán producirse desplazamientos en caso de que se acuda a un centro sanitario, al trabajo, a centros docentes y educativos, al cuidado de mayores, a la realización de exámenes, a la renovación de documentos o a la residencia habitual.

Estos nuevos barrios y distritos se suman a las 37 zonas básicas de salud que tienen restricciones de movilidad desde el pasado lunes, 21 de septiembre: Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba (Carabanchel); Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín (Usera); San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales (Villaverde); Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny (Puente de Vallecas); Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa (Ciudad Lineal); Las Margaritas y Sánchez Morate (Getafe); Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes); Chopera y Miraflores (Alcobendas).

Sanidad recomienda confinar Madrid al completo

El ministro de Sanidad ha comparecido a la misma hora que Antonio Zapatero para informar de la situación epidemiológica a nivel nacional y ha recomendado que el Gobierno regional confine la ciudad de Madrid al completo, así como los municipios con más incidencia de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Al respecto, Zapatero ha asegurado que "este brote no tiene nada que ver con el que se dio en marzo" y las UCI y los ingresos están siendo controlados. Asimismo, ha pedido que los criterios sean "homogéneos en España porque hay comunidades autónomas por una incidencia por encima de 650, sobre las que no se han aplicado medidas".

"El martes no reunimos, analizamos un documento con medidas y no hubo ninguna recomendación por parte del Ministerio de Sanidad. Las medidas anteriores fueron consideradas como buenas por el Ejecutivo central y no ha ocurrido nada nuevo en Madrid que nos lleve a cambiarlas", ha sentenciado al respecto.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que en Madrid "no quieren tomar el control de la situación" y señalan que en la reunión que mantuvieron ambos equipos se les trasladó la idea de confinar la ciudad de Madrid y los municipios con mayor incidencia. Una idea en la que han insistido hasta esta misma mañana, pero finalmente no se ha materializado.