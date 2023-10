Macarena Olona, ha realizado unas duras acusaciones contra el partido liderado por Santiago Abascal. La exdiputada de Vox ha publicó su libro, 'Soy Macarena'. Una obra en la que la expolítica relata cómo ha sido su experiencia en las filas del partido.

La exdiputada de Vox se acusa a Abascal de ser un "juguete" y un "esclavo del poder" en manos "del Yunque, Miami o Irán". Además, asegura que el partido "ha desviado 11 millones de euros a través de su fundación".

De esta forma, le acusa de haberse convertido en una "estafa". "Ha pasado del todo por la patria a todo por la pasta", ha señalado. Tras esto, ha retado al partido a que le "lleven a los tribunales" si está mintiendo.

Por otro lado, a Abascal lo califica como un "esclavo del poder". Desde el partido aseguran que no sabe de dónde saca esas cuentas. "No sé de dónde saca esas cuestiones ni cómo discutirlas hasta que no salga toda la información", ha indicado José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso.