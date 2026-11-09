De una infidelidad a una investigación por una presunta trama de espionaje chino: el escándalo que salpica al CEO de Nvidia

Los detalles El informe de los servicios de inteligencia señala que la empresaria china con la que el CEO de Nvidia había mantenido una relación extramatrimonial, había sido reclutada para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses.

Nvidia se enfrenta a un escándalo que combina infidelidad y espionaje internacional. Jensen Huang, su CEO, admitió una relación extramatrimonial con una empresaria china, Alice Huang, acusada de ser espía de Pekín. La junta directiva de Nvidia ha iniciado una investigación independiente, supervisada por un comité de directores con asesores jurídicos externos. Aunque no hay indicios de que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia estén comprometidos, se examinará toda la información. Donald Trump, informado previamente sobre la relación, defendió a Huang, calificándolo de "honorable". China niega las acusaciones de espionaje contra la empresaria.

El gigante tecnológico Nvidia afronta una polémica que mezcla infidelidad y espionaje internacional. Su director ejecutivo, Jensen Huang, ha reconocido haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía de Pekín. Una situación que ha llevado a la compañía a abrir una investigación independiente sobre su CEO.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), ha indicado que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

Una trama propia de una película que ha llevado a la compañía, con sede en California, a hacer que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervise la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Huang cooperará con la investigación

Por su parte, el director de Nvidia ha dejado claro que "respalda plenamente" la investigación y ha asegurado que cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".

"Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", han señalado.

Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.

El Gobierno de EEUU señaló a la mujer de espía

El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Asimismo, la mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

La defensa de Trump al director de Nvidia

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "honorable" al director ejecutivo de Nvidia. "Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", ha declarado el mandatario ante los medios en Florida antes de volar de vuelta a Washington.

Trump ha asegurado que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anunciase este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, quien admitió una relación con la empresaria china, identificada como Alice Huang, que en realidad era una espía del Ministerio de Seguridad de China, según el New York Times.

Preguntado ahora sobre si se arrepentía de no haber actuado tras recibir esa información, el presidente ha contestado: "no, no lo creo". "Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", ha mencionado.

China niega que la empresaria vinculada al director ejecutivo de Nvidia sea espía

Mientras tanto, Pekín se ha pronunciado sobre este escándalo asegurando que la empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico no es una espía del Gobierno de China.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun ha afirmado que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.

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