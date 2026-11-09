El PSOE sería el gran representante del voto útil: el análisis de los expertos

Los detalles Según los expertos, el PSOE sería el gran representante del voto útil (a la izquierda), fundamentalmente porque se come a sus socios de Gobierno. Algunos analistas lo explican en este vídeo.

Las encuestas publicadas este lunes 9 de noviembre apuntan a un PSOE que resiste, incluso, algunos expertos pronostican que podría ser primera fuerza política, por encima del PSOE. Eso sí, según sondeos, la suma de PP y Vox seguirán logrando la mayoría absoluta. Quedan todavía tres semanas para las elecciones generales del 29N y toda una campaña electoral por delante.

Según los expertos, el PSOE sería el gran representante del voto útil (a la izquierda). Tanto es así que tal como ha explicado este mismo lunes, el CEO de SW Demoscopia, Juan Miguel Becerra, en Al Rojo Vivo, hay un votante de izquierda que ha aprendido y que aprende, conforme pasan las elecciones, sobre qué es eso del voto útil, es decir, cómo se puede operar también activamente en cada una de las circunstancias".

De este modo, afirma que "hay 24, 25 provincias en las que realmente no hay ninguna opción, hay cero opciones matemáticamente, de que Frente Amplio obtenga alguna posibilidad de tener escaños. Y esto llevado al mercado electoral, a la cabeza de los electores de izquierda, evidentemente, tiene que producir y va a producir también un voto táctico".

Y una de las claves de esa resistencia del PSOE en también en el robo de votos al Frente Amplio. Según ha explicado el analista de datos de El País, Kiko Llanera, también en Al Rojo Vivo, el lío de la listas a la izquierda de la izquierda del PSOE -finalmente Frente Amplio y Podemos no concurren junto en estas elecciones- ha perjudicado a esta izquierda y el PSOE ha subido.

En 2023, los socialistas se hicieron con el 32% del votos, mientras que Sumar, encabezado por la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conseguía el 12%. Hoy, 9 de noviembre, las encuestas apuntan a que los socialistas se mantendrían en una horquilla entre el 25-30% y los de Ada Colau llegarían, como mucho, al 8%.

Ignacio Valera, analista político y exasesor de Felipe González, asegura por su parte, que dentro de la izquierda, "el PSOE es mucho más hegemónico que lo que era en 2023" porque, asegura, se ha comido a su socio de Gobierno.

Veremos finalmente qué pasa este 29N si el PSOE consigue ser primera fuerza o no y si Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno desafían de nuevo los sondeos y consiguen volver a gobernar o bien, habrá un cambio un cambio de Gobierno con PP y Vox al frente.

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