Emergencia migratoria en Canarias: más de 5.000 migrantes han llegado en cayuco en la primera semana de noviembre, más de 1.300 este último fin de semana

Los detalles El Gobierno ha convocado el próximo martes al presidente canario, Fernando Clavijo, a una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, para tratar esta crisis migratoria.

Canarias enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con más de 600 personas llegando a El Hierro en las últimas horas y más de 5.000 en total este mes. Esta situación ha llevado a declarar la emergencia social, ya que la isla, con solo 12.000 habitantes, ve desbordados sus servicios públicos. Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 1.000 personas en cinco embarcaciones desde el jueves. El Gobierno español ha convocado una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración para abordar esta crisis, con la participación de varios ministros y el presidente canario, Fernando Clavijo. Pedro Sánchez ha prometido reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

Canarias está completamente desbordada. Solo en la isla de El Hierro han llegado más de 600 personas en las últimas horas. Los cayucos se están multiplicando estos días, lo que ha obligado a declarar la emergencia social por la crisis migratoria.

Desde este jueves, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 1.000 personas que iban en cinco embarcaciones localizadas en esa ruta canaria. Pero en los primeros cinco días de noviembre han llegado 3.200 personas, casi tantas como de enero a junio. Es más, entre todas las islas habrían llegado más de 5.000 personas este mes.

En la isla de El Hierro viven unos 12.000 habitantes, por lo que esta presión migratoria desborda los servicios públicos. Por eso, el Gobierno ha convocado el próximo martes al presidente canario, Fernando Clavijo, a una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, para tratar precisamente esta situación.

La emergencia migratoria desborda a Canarias: más de 5.000 migrantes han llegado en cayuco la primera semana de noviembre

Por el Gobierno de España intervendrán los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que Pedro Sánchez le ha transmitido el compromiso de reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Más de 600 personas llegan a El Hierro

Más de 600 personas que iban a bordo de cuatro cayucos han desembarcado este domingo en El Hierro. Mientras continúa el goteo constante de llegadas de cayucos, un equipo de operarios, con la ayuda de una grúa de gran tonelaje y de buzos, ha comenzado a sacar los cayucos que se acumulan en el muelle de La Restinga.

Unos 26 cayucos se han llegado a acumular en el muelle tras la rotura de la grúa pórticos de las instalaciones portuarias. Además, el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha informado del cierre preventivo de la playa de La Restinga debido a los trabajos de retirada de cayucos que se están llevando a cabo en el muelle.

Según fuentes del dispositivo de emergencia consultadas por EFE, a partir de mañana lunes continuarán las derivaciones de personas migrantes a Tenerife en dos servicios especiales de ferri.

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