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Desde el Ministerio de Juventud

El Gobierno pide a la Fiscalía investigar los presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

El contexto Esta petición llega tras la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, que también ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España.

TikTok TikTokAgencia EFE
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El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía que "actúe" ante la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, y ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve "oportuno".

Según fuentes del Ministerio dirigido por Sira Rego recogidas por la Agencia Efe, la cartera ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en dicha plataforma y "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

En el escrito, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, "en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados", y "plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno".

La mencionada investigación de Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

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