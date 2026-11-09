La derecha suma para gobernar: PP y Vox mantienen una sólida mayoría absoluta, según las encuestas para el 29N

Los detalles Todas las encuestas realizadas por distintos medios de comunicación no solo dan ganador al Feijóo, también apuntan a que gracias a la suma del PP, Vox y UPN, la derecha podría gobernar con una clara mayoría absoluta.

A tres semanas de las elecciones en España, el bloque de la derecha se mantiene fuerte, con encuestas que favorecen al PP de Alberto Núñez Feijóo. Según 40dB. para 'El País' y la Cadena SER, el PP sería el partido más votado con 129 diputados, seguido por el PSOE con 119. Vox aumentaría su representación, alcanzando 61 escaños. La encuesta de GAD3 para 'ABC' muestra al PP con 136 escaños y al PSOE con 18 menos que en los comicios anteriores. 'La Razón' y Sigma Dos para 'El Mundo' también apuntan a una clara mayoría absoluta de la derecha, que superaría los 199 diputados. El accidente de Urda no ha afectado la intención de voto, consolidándose el voto útil de la izquierda hacia el PSOE.

A tres semanas para que se abran las urnas en España, el bloque de la derecha se mantiene fuerte e inalterable. Todas las encuestas realizadas por distintos medios de comunicación no solo dan ganador al líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, también apuntan a que gracias a la suma del PP, Vox y UPN, la derecha podría gobernar con una clara mayoría absoluta.

Según la última encuesta de 40dB. para 'El País' y la Cadena SER', el PP sería el partido más votado con 129 diputados -aunque perdería 8 diputados-, seguido del PSOE con 119 escaños -que tan solo perdería 3-. Además, Vox aumentaría 5,6 puntos respecto a 2023 y casi duplicaría su número de escaños, al pasar de 33 a 61. Frente Amplio obtendría 10 diputados. En este caso, el bloque de la derecha obtendría 190 diputados.

Encuesta de 40dB. para 'El País' y la Cadena SER'

Por su parte, según la encuesta de GAD3 para 'ABC', el PP ganaría las elecciones, pero lo haría manteniendo prácticamente sus diputados. Pasaría de tener 137 a 136 escaños. En cambio, el PSOE perdería 18 escaños respecto a los anteriores comicios. Vox tendría 63 diputados. En este caso, la encuesta de 'ABC' da un par de diputados más a Frente Amplio. Así, la conformación de partidos pasaría de tener 31 escaños a tener 12. Según este sondeo, el bloque de la derecha obtendría 199 diputados.

Encuesta de GAD3 para 'ABC'

El sondeo elaborado por 'La Razón' refuerza la idea del bloque de la derecha, quien sigue en el 50% con clara mayoría absoluta, mientras que PSOE y Frente Amplio no llega al 40. Según esta encuesta, el bloque de la derecha obtendría más de 200 diputados. En concreto, el PP obtendría entre 136 y 138 diputados. Le seguiría el PSOE con entre 99 y 101 diputados. Además, Vox tendría entre 67 y 69 escaños. Mientras, Frente Amplio tan solo obtendría entre 9 o 10.

Sondeo elaborado por 'La Razón'

Según el último barómetro de Sigma Dos para 'El Mundo', PP y Vox sumarían 199 diputados con un 50,4% de los votos. El PP mantendría sus escaños, entre los 131 y 137 diputados. El PSOE, en cambio, pasaría a tener entre 101 y 106 escaños. Mientras Vox tendría entre 62 y 70 diputados. En este caso, Frente Amplio obtendría entre 13 y 16 diputados.

Barómetro de Sigma Dos para 'El Mundo',

Además, estos sondeos constatan que el accidente de Urda, donde 69 personas perdieron al vida, no ha influido en la intención de voto y se consolida el voto útil de la izquierda hacia el PSOE.

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