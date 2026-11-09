Cecilia, la artista más allá del 'Ramito de violetas' que desafió la censura: "Si veía una injusticia, se ponía como una fiera"

El contexto Se cumplen 50 años del accidente de tráfico que truncó la vida (y carrera) de Evangelina Sobrado, más conocida como Cecilia. A sus 27 años dejaba un legado artístico y de vanguardia que ahora se recuerda en un documental, un retrato íntimo dirigido por Chema de la Peña.

Cecilia, cuyo verdadero nombre era Evangelina Sobrado, fue una influyente cantautora española cuya vida se truncó a los 27 años en un accidente automovilístico en 1976. Criada en un entorno multicultural, sus influencias artísticas incluyeron a los Beatles y Bob Dylan. A pesar de las presiones del franquismo, que censuró sus letras, Cecilia se mantuvo fiel a su arte, publicando cuatro álbumes. Un nuevo documental, 'Cecilia, una luz de mañana', dirigido por Chema de la Peña, explora su legado y su impacto en la música española, destacando su valentía y resistencia en un mundo dominado por hombres.

"Soy un camino que no tiene destino,

una estrella apagada.

Así de pequeña soy yo,

nada de nada".

Fue en la N-525, durante la madrugada de una noche de agosto en 1976, cuando su vehículo chocó frontalmente contra un carromato tirado por bueyes. Regresaban de un concierto en Vigo, ella viajaba en el asiento del copiloto. Así se apagaba la voz de Cecilia (Evangelina Sobrado) a sus 27 años, así nacía la leyenda y el legado de una de las compositoras más importantes de nuestra historia.

Ahora, 50 años después del trágico accidente, el documental 'Cecilia, una luz de mañana', dirigido por Chema de la Peña, recupera vídeos, entrevistas, testimonios y fotografías familiares. También analiza su figura con Rozalén, Vega, Chica Sobresalto y Sole Giménez, cantautoras en las que Cecilia dejó una impronta. Así, la propuesta es un reconocimiento, un retrato íntimo, sincero y certero de la chica detrás del ramito de violetas.

Eva, como la conocían su familia y amigos, tomó (muy a su pesar) su nombre artístico de la canción 'Cecilia' de Simon & Garfunkel. "A ella le gustaba mucho su nombre, se sentía muy identificada con él, pero al ir a registrarlo ya estaba cogido", explica a laSexta su hermana Teresa. Fue entonces una decisión de la discográfica CBS (actual Sony Music), sí; pero que con el tiempo se convertiría en una declaración de intenciones.

Sus referencias artísticas, fruto de una infancia multicultural, estaban claras: Beatles, Rolling Stones, Roberta Flack, Bob Dylan... De padre militar y diplomático, fue criada en Reino Unido, Filadelfia, Lisboa y Jordania antes de regresar a una España franquista para estudiar Derecho. Cecilia, según sus propias palabras, abandonó pronto la carrera "para no caer en la tentación de ejercerla" y dedicarse íntegramente a la música.

"Caigo mejor cuando me tomo una copa de vino", afirmó entre risas en una entrevista. Artista desde la cuna, ya lo dice su hermana, tenía un sentimiento de libertad inherente y carácter, mucho carácter. "Cuando veía una injusticia se ponía como una fiera. Siendo ya artista, presenció cómo unos dependientes fueron muy maleducados con una clienta y ella no tardó en recriminarles. Montó un lío tremendo", recuerda Teresa Sobrado en una conversación con laSexta.

La compositora Cecilia en una de sus actuaciones

Rebelde y multada (repetidamente) por el franquismo

"Ahora vivo a costa

de un millón de muertos,

un millón de tumbas,

un millón de espectros"

A lo largo de su carrera, publicó cuatro álbumes: Cecilia, su álbum debut (1972), Cecilia 2 (1973), Un ramito de violetas (1974), y Amor de Medianoche (1975). Y no, no estuvo exenta de la censura de Franco. Tal y cómo se cuenta en el documental, la artista sufrió constantes presiones, amenazas y multas (unas 2.000 pesetas de la época), prefiriendo asumir las consecuencias económicas antes que traicionar sus composiciones. "Se armaban unos líos tremendos. Le daba igual, para ella lo importante era crear las canciones", apunta Teresa a laSexta.

De hecho, en 1973 fue citada por el Tribunal de Orden Público por su canción 'Un millón de muertos'. Ante los jueces, la compositora argumentó que la letra no trataba sobre España, sino sobre la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio. Finalmente, fue obligada a cambiar la palabra "muertos" por "sueños", la canción fue catalogada como "no radiable" y prohibida en las emisoras de radio. Sí, la siguió tocando en sus actuaciones en directo. Sí, con la letra original.

"Este documental es un acto de justicia. Cecilia ha ido ganando peso en la parte creativa, es mucho más que la del ramito de violetas. Vivió en un mundo dominado por hombres, por señores con corbata, que desde los despachos le decían qué tenía que hacer. Ella, a pesar de todo, resistió y peleó siempre por seguir sus convicciones", apunta el director del documental.

Y es que la compositora de 'Dama, dama', 'Me quedaré soltera', 'Mi querida España', 'Equilibrista' o 'Desde que tú te has ido' vivió sin freno, muy intensamente, pero murió demasiado pronto. "No disfrutó nada de lo que ha compuesto. Me da rabia, pero ha quedado un legado para la música y para la literatura", añade su hermana Teresa. "Ahora la gente conocerá la simbiosis perfecta entre sus letras y sus canciones. Su música seguirá llegando a todos los rincones".

"Dulce tu promesa,

quiero ser tu tierra,

quiero ser tu hierba

cuando yo me muera"

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