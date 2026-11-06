El origen del golpe a Núcleo Nacional: un altercado con menores en Gijón por la escultura a los 'héroes de Simancas'

Los detalles El grupo neonazi se apropió de un acto vecinal para evitar la retirada del conjunto escultórico y acabó en un altercado con menores.

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas del grupo neonazi Núcleo Nacional, incluyendo a sus líderes, en una operación bajo secreto de sumario. Este grupo, investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de odio, fue arrestado tras un suceso en Gijón. En febrero, Núcleo Nacional se apropió de una manifestación vecinal contra la retirada de un monumento a los 'héroes de Simancas', generando altercados. Durante la concentración, miembros del grupo lanzaron consignas extremistas y realizaron el saludo nazi. La denuncia presentada en la Fiscalía de Menores de Gijón desencadenó las detenciones por presunto delito de odio y asociación ilícita.

La Policía Nacional ha dado este viernes un golpe contra la organización neonazi, Núcleo Nacional, que se ha saldado con 14 detenciones en el marco de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. Entre los arrestados está la cúpula del grupo, como los hermanos Iván y David Rico Olivares, Enrique Lemus o Isabel Peralta.

Núcleo Nacional es un grupo que lleva tiempo bajo el radar de las autoridades y la Guardia Civil tiene abierta una investigación por presunto delito de odio contra ellos por un vídeo de redes sociales. Sin embargo, el origen de estas detenciones y del registro de su sede fue un suceso ocurrido en Gijón.

En febrero se produjo un homenaje en Gijón a un conjunto escultórico dedicado a los 'héroes de Simancas', un grupo de militares sublevados que cayeron contra los republicanos en 1936, al inicio de la guerra civil. El Gobierno y el Principado quieren retirarlo, pero hay un grupo de vecinos que se opone. También rechaza la medida el colegio Jesuita en el que está enclavada la obra.

Un grupo de vecinos organizó un acto para mostrar su oposición a la medida al considerar que el conjunto escultórico tiene valor patrimonial, pero apareció Núcleo Nacional y se apropió de su reivindicación. Llegó con banderas y pancartas y ocupó el espacio en el que se manifestaban los vecinos.

"Lo que quieren hacer es borrar toda nuestra historia reciente de un lado, la otra no. La otra es la única que ensalzan", afirmó el líder de la organización, Enrique Lemus. Los miembros de Núcleo Nacional también empezaron a corear frases como "¡esta es la juventud de España!" o "¡España, cristiana, y no musulmana!", a la vez que hacían el saludo nazi.

Durante la concentración surgió un altercado, una pequeña pelea por su apropiación del monumento y de la reivindicación. Dichos altercados fueron protagonizados por unos menores y se presentó una denuncia en la Fiscalía de Menores de Gijón.

A raíz de esa denuncia, se ha tirado del hilo y ha desembocado en las detenciones de este viernes por presunto delito de odio y asociación ilícita.

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