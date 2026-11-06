Ahora

Investigación bajo secreto

El origen del golpe a Núcleo Nacional: un altercado con menores en Gijón por la escultura a los 'héroes de Simancas'

Los detalles El grupo neonazi se apropió de un acto vecinal para evitar la retirada del conjunto escultórico y acabó en un altercado con menores.

origen causa NN
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha dado este viernes un golpe contra la organización neonazi, Núcleo Nacional, que se ha saldado con 14 detenciones en el marco de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. Entre los arrestados está la cúpula del grupo, como los hermanos Iván y David Rico Olivares, Enrique Lemus o Isabel Peralta.

Núcleo Nacional es un grupo que lleva tiempo bajo el radar de las autoridades y la Guardia Civil tiene abierta una investigación por presunto delito de odio contra ellos por un vídeo de redes sociales. Sin embargo, el origen de estas detenciones y del registro de su sede fue un suceso ocurrido en Gijón.

En febrero se produjo un homenaje en Gijón a un conjunto escultórico dedicado a los 'héroes de Simancas', un grupo de militares sublevados que cayeron contra los republicanos en 1936, al inicio de la guerra civil. El Gobierno y el Principado quieren retirarlo, pero hay un grupo de vecinos que se opone. También rechaza la medida el colegio Jesuita en el que está enclavada la obra.

Un grupo de vecinos organizó un acto para mostrar su oposición a la medida al considerar que el conjunto escultórico tiene valor patrimonial, pero apareció Núcleo Nacional y se apropió de su reivindicación. Llegó con banderas y pancartas y ocupó el espacio en el que se manifestaban los vecinos.

"Lo que quieren hacer es borrar toda nuestra historia reciente de un lado, la otra no. La otra es la única que ensalzan", afirmó el líder de la organización, Enrique Lemus. Los miembros de Núcleo Nacional también empezaron a corear frases como "¡esta es la juventud de España!" o "¡España, cristiana, y no musulmana!", a la vez que hacían el saludo nazi.

Durante la concentración surgió un altercado, una pequeña pelea por su apropiación del monumento y de la reivindicación. Dichos altercados fueron protagonizados por unos menores y se presentó una denuncia en la Fiscalía de Menores de Gijón.

A raíz de esa denuncia, se ha tirado del hilo y ha desembocado en las detenciones de este viernes por presunto delito de odio y asociación ilícita.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda
  2. La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita
  3. El juez del caso Plus Ultra rechaza investigar a Zapatero por malversación, como solicitó Anticorrupción, por quedarse con las joyas
  4. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  5. Cuarta semana de huelga de los docentes madrileños: "Es importante mantener la lucha hasta el final"
  6. Wyoming comunica su jubilación desde el 'pico de la mesa': "Solo he tardado 71 años en conseguir tumbarme a la bartola"