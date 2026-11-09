Las contradicciones de Trump: asegura que su política de deportación ha sido "muy dura" pero asciende al principal ideólogo de la represión

Los detalles El presidente estadounidense ha reconocido que una parte de la sociedad estadounidense considera que ha ido muy lejos con su política migratoria, pero al mismo tiempo a puesto como jefe de su gabinete a Stephen Miller, el ideólogo de la misma.

Donald Trump vive en una constante contradicción con respecto a su política migratoria. Aunque ha reconocido que su enfoque puede haber sido "muy duro", ha ascendido a Stephen Miller, conocido por su postura radical contra los migrantes, a jefe de su gabinete. En una entrevista con '60 Minutes' de la CBS, Trump admitió que su política migratoria le ha perjudicado y beneficiado en las elecciones de medio término. Aunque presume de haber cerrado las fronteras, también reconoce que la expulsión de migrantes con "buenos trabajos" le ha afectado. Miller, defensor de medidas drásticas, impulsará deportaciones masivas y restricciones al asilo.

Donald Trump vive en una contradicción constante. El presidente estadounidense ha cambiado de opinión o hecho lo contrario a lo que afirma en múltiples ocasiones y esta semana ha vuelto a suceder. Porque Trump ha reconocido que quizás su política migratoria haya sido "muy dura", pero al mismo tiempo ha ascendido a jefe de su gabinete a Stephen Miller, el ideólogo de la brutal represión a los migrantes.

El presidente estadounidense ha concedido una entrevista al programa '60 Minutes' de la CBS y ha reconocido que su política migratoria le ha perjudicado (también ayudado) en los resultados republicanos en las elecciones de medio término.

"Creo que tanto ha ayudado como ha perjudicado. Creo que he obtenido un sobresaliente por cerrar las fronteras porque tuvimos a 25 millones de personas entrando durante el Gobierno de Biden y muchos de ellos venían de la cárcel, eran narcotraficantes o venían de instituciones de salud mental", ha señalado durante la conversación.

Y es que el presidente estadounidense ha recalcado que nadie ha entrado por la frontera sur de Estados Unidos durante esta legislatura, pero ha reconocido que también ha salido perjudicado porque también se ha expulsado del país a gente que tenía "buenos trabajos".

"Tengo muy buena nota por echar a los malos (migrantes), pero he salido perjudicado porque también expulsamos a personas que tenían buenos trabajos que cuya única violación de la ley fue que entraron ilegalmente en el país. Hay una gran parte del país que considera que deberían ser expulsados y otra gran parte que consideran que debería permitirse que se queden", ha expresado. Por esa situación, Trump ha señalado que su política migratoria ha sido "muy dura", aunque matizando que solo para una parte de la población.

No obstante, este reconocimiento contrasta con el nombramiento de Stephen Miller como jefe de su gabinete, uno de los puestos de mayor rango en la Casa Blanca, sustituyendo a Susie Wiles. Miller es el arquitecto de toda su ofensiva contra los migrantes y un acérrimo defensor de las deportaciones masivas. "Queremos fijar el objetivo de un mínimo de 3.000 detenciones diarias por parte del ICE, y el presidente Trump seguirá presionando para aumentar esa cifra cada día", declaró en mayo de 2025.

Entre las políticas que ha impulsado se encuentran las deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, el endurecimiento de los controles fronterizos y las restricciones al derecho de asilo. También ha defendido ampliar las competencias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar las detenciones y expulsiones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.