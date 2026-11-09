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Crisis migratoria

Feijóo exige a Sánchez un "gobierno serio que sepa cerrar la frontera" a la migración

Los detalles Feijóo ha considerado que Canarias necesita "algo más que una reunión", como la convocada por el Gobierno para el martes por la situación del archipiélago, donde más de 5.000 migrantes han llegado en cayuco en la primera semana de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Valladolid. Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Valladolid. Europa Press
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo por la noche un "gobierno serio" para España que sepa cerrar la frontera a la inmigración, para evitar la presión que vive estos días Canarias o la crisis de Ceuta. "Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa", ha afirmado en un mensaje publicado en la red social X.

En su publicación en redes sociales, Feijóo ha considerado que Canarias necesita "algo más que una reunión", como la convocada por el Gobierno para el martes por la situación del archipiélago, donde desde el 1 de noviembre cerca de 6.000 personas han llegado en pateras y cayucos, con especial incidencia en El Hierro.

El líder popular le dice a Sánchez que Canarias "necesita un gobierno serio que sepa cerrar la frontera y abrir un debate con los españoles sobre quién entra en nuestro país, para qué y con qué condiciones".

"Fuiste incapaz de impedir la invasión de Ceuta, abandonando a 80.000 compatriotas para irte de vacaciones, y ahora despliegas aviones militares para trasladar inmigrantes a la Península, cuando Canarias lleva meses suplicando ayuda", ha asegurado.

Para Feijóo, "hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa". "¿Es que todavía no has entendido que tu irresponsabilidad cuesta vidas?", le ha preguntado al presidente del Gobierno.

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