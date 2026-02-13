Feijóo lanza un mensaje a Vox sobre un posible pacto en Aragón: "Nosotros tenemos límites, principios y palabra"

¿Por qué es importante? Feijóo se ha mostrado dispuesto "a que otros se sumen" a su proyecto después de los resultados en Aragón y Extremadura porque "sumar no significa perder el respeto" a sus votantes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó su disposición a que otros se unan a su proyecto, destacando que sumar no implica perder el respeto a los votantes. Durante un acto en Salamanca, criticó al PSOE por su desempeño electoral y al Gobierno de Sánchez por priorizar la propaganda sobre la investigación. Feijóo prometió revertir decisiones del Ejecutivo actual, como la regulación de inmigrantes y la ocupación ilegal. Defendió a Javier Lambán frente a las críticas de Óscar López, resaltando su respeto por líderes como Lambán y criticando el "nuevo numerito" de Sánchez en Bélgica, sugiriendo que tanto España como Europa estarían mejor sin él.

Así lo afirmó Feijóo en el acto de presentación de las candidaturas electorales en Castilla y León para el próximo 15 de marzo, celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca y en el que también intervinieron el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; las candidatos de Burgos, Marta Arroyo, y Soria, Rocío Lucas; y el actual presidente autonómico y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Feijóo emplazó a otros a sumarse a su proyecto de gobernar para la gente y avisó de que el cambio que propone "no será un 'sanchismo' de derechas".

"Sumar no significa perder el respeto a nuestros votantes. Quien quiera un presidente o un partido sin límites ni principios que vote a Sánchez o pacte con él. Nosotros tenemos límites, tenemos principios y tenemos palabra", añadió. El líder del PP comentó los resultados electorales de Extremadura y los de Aragón para señalar que "el PSOE ha quedado vapuleado indiscutiblemente" e ironizó con que "en la España sanchista los que pierden se dedican a dar lecciones al que gana".

Así, se dirigió a los socialistas para pedirles que se den consejos "a sí mismos y dejen de marear la perdiz". Asimismo, recordó al presidente del Gobierno que en Europa, su grupo, el PPE, "tiene el mayor porcentaje de voto empatado con el partido en Grecia. De los 27, gobernamos en 14 países, de los cuales en 13 hay peor porcentaje de voto que sacamos nosotros en las elecciones generales en el año 2023".

"Hoy el PSOE no puede soñar con estar en el 30% de voto ni aquí, ni en ningún lugar de Europa", añadió. Por otro lado, también reprochó al Gobierno que los 30 millones que podrían haber dedicado a la investigación sobre el cáncer, los destine a "Telepedro" para "hacerle la loa al amado líder". "Entre investigación y propaganda, investigación", apostilló.

Frente a ello, Feijóo se comprometió a "revertir cada atropello y cada irresponsabilidad cometida en estos años por el Ejecutivo de Sánchez" aprobando, como ha sucedido esta semana, la ley contra la multirreincidencia o una ley para que el Gobierno "no pueda gastar lo que no tiene o lo quiera en lo que quiera" sin pasar por el Parlamento.

Asimismo, señaló que cuando llegue a La Moncloa eliminará la propuesta de financiación autonómica "que ha hecho el independentismo", señalando que se parará la regulación masiva de los inmigrantes irregulares y se desalojará a los okupas en menos de 48 horas. "No me voy a olvidar de todo lo que ha hecho este Gobierno", subrayó.

Feijóo, contra Óscar López: "Es muy grave que se ratifique"

Feijóo defendió al expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, tras las críticas hacia su persona proferidas por el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, señalando que le pareció "muy grave" y le vuelve a parecer "muy grave que se ratifique hoy".

López culpó a Lambán del batacazo electoral del PSOE de Aragón con Pilar Alegría como candidata y el líder del PP respondió que "un tipo como Óscar López solo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez", agregando que "el drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán".

A su vez, Feijóo recordó que ha conocido a "grandes presidentes autonómicos, líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos". En Castilla y León, por ejemplo, conoció a Juan Vicente Herrera, pero también a otros que no son de su partido, aunque mencionó "solo a los que están retirados, no vaya a ser que les cree un problema".

Como ejemplo, explicó que ha conocido y "aprecia" a Javier Fernández, de Asturias, a Iñigo Urkullu, exlehendakari, y aseguró que "uno de los mejores" que conoció "fue sin duda Javier Lambán". Por eso, apuntó que no va a descubrir en Castilla y León "quién es Óscar López porque lo conocéis mejor que nadie y por eso no le votáis ni de broma". Por ello, dejó claro que "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco".

Contra el "nuevo numerito" de Sánchez en Bélgica

Por último, Feijóo ironizó con el "nuevo numerito" del jefe del Ejecutivo "porque la ultraderecha no le invita a una reunión internacional". Sobre esto, el líder del PP afirmó que, "posiblemente, sea igual de cierto que los líderes europeos prefieran no contar con él y que él no fuera para inventarse otra distracción".

Feijóo afirmó con sorna que "los lideres europeos están casi tan hartos de Sánchez como lo están los españoles". "Lo que es indiscutible es que España y Europa estarían mejor sin Sánchez y también que nuestros socios europeos están casi tan hartos de Sánchez como estamos los españoles", reiteró.

Este jueves, el Gobierno español se quejó ante el italiano porque organizó una reunión previa con varios líderes europeos justo antes de la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Bélgica. En este aspecto, España trasladó que no le parecía "oportuno" hacer encuentros previos dejando fuera a algunos países y, a partir de ahí, Italia decidió no invitar a España, que estaba en contra de la cita.

