Figaredo se escaquea: el diputado de Vox ejerce el negacionismo en León mientras tenía que estar en el Congreso

¿Qué ha pasado? El diputado de Vox pidió el voto telemático en la Cámara Baja mientras asistía a un acto en Castilla y León. La formación se justifica en que estaba ejerciendo sus tareas de paternidad y que los permisos son semanales, algo que el Congreso niega.

José María Figaredo ha estado en Cubillos de Sil, en León, ejerciendo el discurso negacionista de Vox. El discurso de la formación de ultraderecha sobre el medioambiente. Sobre el cambio climático que niegan y que el diputado de los de Santiago Abascal ha resumido de la siguiente manera: "De repente van a llover pétalos del cielo".

Así se ha expresado. Así ha hablado en una jornada en la que debía estar en el Congreso de los Diputados. En la que tocaba votar mientras él soltaba barbaridades en León. Su grupo ha justificado todo afirmando que estaba ejerciendo sus tareas de paternidad.

Según la formación de ultraderecha, estos permisos son semanales y por ello Figaredo no estaba en el Congreso pero sí en León soltando frases negacionistas. Sin embargo, la Cámara Baja ha negado la justificación de los de Abascal.

Tal y como han informado desde el Congreso, estos permisos que Vox dice que son semanales se pueden pedir por días, algo que desmonta la versión de Vox sobre el escaqueo de Figaredo.

El diputado de Vox, para votar, pidió el voto telemático mientras asistía a un acto en Castilla y León. Tal y como informa 'elDiario.es', el PSOE se ha quejado ante este suceso y ha pedido que se le deniegue el voto telemático en el próximo pleno.

Figaredo acudió a Cubillos de Sil a un acto junto a Carlos Pollán, candidato de la ultraderecha en Castilla y León, el 12 de febrero a las 12:00.

