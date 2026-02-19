Los próximos pasos en el escándalo del exDAO: se enfrentaría a penas de hasta 20 años de cárcel en caso de ir a juicio

¿Por qué es importante? Tanto José Ángel González como la denunciante están citados a declarar el 17 de marzo. Ese día, tras escucharlos, el juez decidirá si pone algún tipo de protección a la víctima, como una orden de alejamiento, o incluso enviar a prisión al exDAO si lo ve necesario.

La denuncia de una subordinada del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González presentada este martes contra el hasta ahora número dos del cuerpo por presunta agresión sexual ha supuesto un terremoto a todos los niveles. Solo han pasado dos días desde que conocimos el contenido de una querella demoledora contra González, que dimitió tras conocerse esta denuncia que recoge un "abuso de superioridad" por parte de González que acabó derivando en esa presunta agresión, así como en una situación de acoso y "presiones" para intentar que evitase denunciar y que el escándalo trascendiera.

El siguiente paso en este escándalo tiene fecha establecida. El martes 17 de marzo tendrán que declarar tanto el exDAO de la Policía como su denunciante, una declaración en la que González podrá acogerse a su derecho a no declarar. Ese día, tras escucharlos, el juez decidirá si pone algún tipo de protección a la víctima, como una orden de alejamiento, o incluso enviar a prisión a José Ángel González si lo ve necesario, algo, es verdad, improbable. En un posible juicio, el exDAO podría enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel por los cuatro delitos de los que le acusa la denunciante.

Por el delito de agresión sexual con penetración, González se enfrentaría a entre cuatro y 12 años de cárcel; por lesiones psicológicas, entre tres meses y tres años; por coacciones, entre seis meses y tres años; y por malversación, entre uno y dos años de prisión.

Por el momento, uno de los pocos pasos que se han dado en el Cuerpo Nacional de Policía es la designación de Gemma Barroso como nueva DAO interina de la Policía Nacional. Barroso, la persona a la que la víctima comunicó la querella como su jefa directa, ocupaba el cargo de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación hasta la crisis interna tras las graves acusaciones contra González.

La Policía Nacional elegirá a su nuevo DAO en una convocatoria a la que podrán presentarse los 111 comisarios principales, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos de baremación para el máximo responsable operativo. Se trata de un procedimiento especial "presidido por el principio de celeridad" que permite acortar los plazos

De cara a esa cita judicial, en laSexta hemos conocido este jueves que González ha elegido para su defensa a un abogado que acusó a los CDR y a los responsables de Tsunami Democràtic. Ignacio Fuster-Fabra, del despacho Fuster-Fabra Abogados, será quien defienda al exDAO en el procedimiento judicial que se seguirá ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de de Madrid.

Fuentes de la defensa quieren mantener un perfil bajo en los medios de comunicación para estudiar la causa con detalle y preparar la mejor estrategia de defensa posible de cara a la declaración del 17 de marzo. Fuster-Fabra es especialista en delitos sexuales y defiende a la familia de una de las niñas agredidas por el cura del colegio Highlands La Moraleja.

