Nogueras confirma el 'no' de Junts al escudo social y acusa a Sánchez de avalar las "okupaciones"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, interviene en la Cámara Baja

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts reitera la posición de la formación catalana, que apoyará la votación de la revalorización de las pensiones pero votará en contra del resto del escudo social: "Nosotros no engañamos a nadie".

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha confirmado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo votará este jueves en contra del decreto sobre el llamado escudo social. En su intervención, Nogueras ha culpado a Sánchez de ese 'no' por su empeño en incluir en esa norma la moratoria antidesahucios a familias vulnerables, una medida que, según Junts, avala las "okupaciones".

"Lo tenemos muy claro, hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no y cumplimos, como siempre. Nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo, lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las okupaciones", ha trasladado Nogueras a Sánchez.

El presidente del Gobierno, por su parte, le ha respondido que lo que recoge ese derecho sobre los desahucios a familias vulnerables no tiene "nada que ver" con las okupaciones.

Nogueras ha aprovechado para denunciar también los "incumplimientos" del Ejecutivo con Cataluña y, en concreto, con los acuerdo que el Gobierno vienen sellando desde hace ocho años con ERC.

Este jueves se celebra una votación clave para el bolsillo de millones de españoles. El Congreso de los Diputados votará dos normas que el Gobierno se ha visto obligado a dividir ante la negativa de PP y Junts de votar a favor de subir las pensiones junto con el resto del escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios.

El pasado 27 de enero, el Gobierno llevó a la Cámara Baja el decreto-ley "ómnibus". El resultado fue un 'no', aunque todos los grupos parlamentarios que votaron en contra abrieron la puerta a revalorizar las pensiones si se traía en una propuesta por separado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.