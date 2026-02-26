Una tarjeta de sastrería con el acróstico "Tejero", entre los secretos de la desclasificación del 23F

El contexto La tarjeta se adjuntó en una carta remitida por el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, al director del CESID, Emilio Alonso Manglano. Todo, por orden de Juan Carlos I.

El Gobierno ha desclasificado documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F, revelando detalles inéditos. Entre ellos destaca una tarjeta de la sastrería El Corte Español S. A., con un acróstico de la palabra "Tejero", adjunta a una carta enviada por Sabino Fernández Campo al director del CESID, por indicación de Juan Carlos I. Coincidentemente, Antonio Tejero falleció el mismo día a los 93 años. Conversaciones reveladas muestran a su esposa lamentando su situación tras el golpe fallido.

El Gobierno desclasificó este miércoles una enorme cantidad de documentos clasificados sobre el 23F, con los que se dibuja una panorámica mucho más amplia y detallada de lo que fue el intento de golpe de Estado en España. Entre la documentación a la que pudimos acceder se encuentran algunos detalles llamativos, como una pequeña tarjeta de sastrería que escondía un secreto.

Se trata de una tarjeta de la sastrería civil y militar llamada El Corte Español S. A., en la que se enumeran las cualidades del comercio con seis frases cuyas primeras letras componen en vertical la palabra "Tejero". Las frases son:

Tejidos de primera calidad

Entrega puntual de los pedidos

Justicia social en los precios

Envío a provincias

Rapidez e inmejorable confección

Opción de pago aplazado

La tarjeta estaba adjunta en una carta que el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, envió al director del CESID, Emilio Alonso Manglano. Todo, por indicación de Juan Carlos I. Una persona de la que no se conoce su identidad -quizás el propio Fernández Campo- enmarcó el acróstico con rotulador.

Tejero: franquista, golpista fallido y un lenguaje faltón

Antonio Tejero falleció este mismo miércoles a los 93 años, el mismo día que conocimos toda la verdad sobre el 23F. El mismo día en el que supimos sus conversaciones con todos aquel día de 1981, incluida la conversación con su mujer, que lamentaba amargamente que al "desgraciao" de su marido le habían "dejado tirado como una colilla".

Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, a los 93 años

"Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. ¡Es tonto!", llegó a decir Carmen Díez. Para la historia quedarán sus dos gritos en el Congreso de los Diputados dentro de ese golpe de Estado fallido: "Quieto todo el mundo" y "que se sienten, coño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.