Ahora

Los documentos del 23F

Una tarjeta de sastrería con el acróstico "Tejero", entre los secretos de la desclasificación del 23F

El contexto La tarjeta se adjuntó en una carta remitida por el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, al director del CESID, Emilio Alonso Manglano. Todo, por orden de Juan Carlos I.

Una tarjeta de sastrería con el acróstico "Tejero", entre los secretos de la desclasificación del 23FUna tarjeta de sastrería con el acróstico "Tejero", entre los secretos de la desclasificación del 23FlaSexta | Gobierno de España
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno desclasificó este miércoles una enorme cantidad de documentos clasificados sobre el 23F, con los que se dibuja una panorámica mucho más amplia y detallada de lo que fue el intento de golpe de Estado en España. Entre la documentación a la que pudimos acceder se encuentran algunos detalles llamativos, como una pequeña tarjeta de sastrería que escondía un secreto.

Se trata de una tarjeta de la sastrería civil y militar llamada El Corte Español S. A., en la que se enumeran las cualidades del comercio con seis frases cuyas primeras letras componen en vertical la palabra "Tejero". Las frases son:

  • Tejidos de primera calidad
  • Entrega puntual de los pedidos
  • Justicia social en los precios
  • Envío a provincias
  • Rapidez e inmejorable confección
  • Opción de pago aplazado

La tarjeta estaba adjunta en una carta que el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, envió al director del CESID, Emilio Alonso Manglano. Todo, por indicación de Juan Carlos I. Una persona de la que no se conoce su identidad -quizás el propio Fernández Campo- enmarcó el acróstico con rotulador.

Tejero: franquista, golpista fallido y un lenguaje faltón

Antonio Tejero falleció este mismo miércoles a los 93 años, el mismo día que conocimos toda la verdad sobre el 23F. El mismo día en el que supimos sus conversaciones con todos aquel día de 1981, incluida la conversación con su mujer, que lamentaba amargamente que al "desgraciao" de su marido le habían "dejado tirado como una colilla".

Antonio Tejero, en al tribunal del Congreso
Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, a los 93 años

"Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. ¡Es tonto!", llegó a decir Carmen Díez. Para la historia quedarán sus dos gritos en el Congreso de los Diputados dentro de ese golpe de Estado fallido: "Quieto todo el mundo" y "que se sienten, coño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El rey hizo lo que tenía que hacer el 23F: Juan Carlos I sale airoso de la desclasificación y prueba que no hubo conspiraciones desde Casa Real
  2. Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, a los 93 años
  3. Junts tumbará de nuevo el decreto del escudo social junto a PP y Vox
  4. Se abren las quinielas en la sucesión de Yolanda Díaz entre palabras de agradecimiento tras su renuncia a liderar el nuevo Sumar
  5. Los archivos desvelados del caso Epstein omitieron una acusación contra Trump por agresión sexual
  6. ¿Aspiradoras, televisiones o termostatos espías?: el peligro de los aparatos inteligentes para la seguridad en casa