Pedro Rodríguez, sobre el interés de Trump en la IA: "Su codicia puede más que otra consideración"

El presidente ha fichado, de nuevo, a Elon Musk. En esta ocasión el magnate tecnológico trabajará en el Pentágono para desarrollar el armamento del futuro y la Inteligencia Artificial tendrá un papel importante.

Donald Trump ha vuelto a contratar a Elon Musk. En esta ocasión, el magnate tecnológico trabajará en el Pentágono con el objetivo de desarrollar nuevo armamento "de cara al futuro", como indica Iñaki López: "Inteligencia Artificial, nuevos drones...".

Musk cuenta con tecnología que le podría permitir desarrollar los drones del futuro ya que son más baratos que los misiles. Además, también tiene 11.000 satélites Starlink en la órbita terrestre, algo que el Pentágono también podría reclamar.

El magnate tecnológico prevé que, en una década, habrá mil millones de robots humanoides cuya productividad será cinco veces superior a la de una persona. Desde el Pentágono consideran que esta tecnología también será de mucha utilidad en las guerras del futuro.

La Inteligencia Artificial es la clave

Esta contratación es llamativa debido a la mala relación que parecían tener Donald Trump y Musk. Pedro Rodríguez señala que el magnate tecnológico aportó 250 millones de dólares para la reelección del Trump. "Creo que fue la mejor inversión de su vida", afirma.

Rodríguez recuerda que cuando Trump le puso "al cargo de la motosierra", Musk pudo cercenar a todos aquellos organismos que regulaban diferentes ámbitos que eran de su interés. "Y ahora le abren las puertas del Pentágono", añade.

El profesor de Relaciones Internacionales indica que lo central en muchas de las tecnologías que interesan al Departamento de Defensa de EEUU es la Inteligencia Artificial. Rodríguez indica que, de nuevo, se produce un conflicto de intereses ya que Trump también está invirtiendo en IA "y esa es la clave". "La codicia, en el caso de EEUU y el presidente Trump, puede más que otra consideración", sentencia.

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