El PSOE recrimina al PP su "mala fe" y critica que se dé credibilidad a Aldama por "mentir" y "ensuciar a todo el mundo"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

Los detalles Cierre de files en el PSOE y en Sumar contra las acusaciones vertidas por Aldama en el juicio de las mascarillas en el Supremo y ante la estrategia del PP de dar credibilidad al comisionista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al PSOE a querellarse contra Víctor de Aldama, acusado de corrupción en la trama de las mascarillas, por sus declaraciones contra los socialistas. Feijóo sugirió que la falta de acción legal del PSOE indicaría que las acusaciones no son infundadas. Desde el PSOE, Patxi López ha criticado la credibilidad otorgada a Aldama, a quien considera un "presunto delincuente" que ensucia al partido y al Gobierno con falsas acusaciones. López cuestionó por qué se da importancia a las declaraciones de Aldama y recordó el pasado de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, también desestimó las acusaciones de Aldama, señalando una impunidad que favorece a la derecha española.

"Feijóo volvió a demostrar anoche que él no elige entre la ignorancia y la mala fe: sufre de ambas". Es la reacción que trasladan desde el PSOE después de que ayer en un mitin, el líder del PP instara a los socialistas a querellarses contra Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama de las mascarillas según la UCO, por las acusaciones que éste vertió contra el PSOE. "Si no hay querella, de inventada no tiene nada", aseguraba Feijóo.

Desde el PSOE recuerdan que ya en 2024 solicitaron amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a "las injurias de Aldama" y que el Tribunal dijo que en ese momento no procedía y que había que esperar al final del procedimiento. Así, insisten en que volverán a pedir el amparo al Supremo para poder presentar una querella contra el empresario.

"Está acostumbrado (Feijóo) a darle credibilidad a personas con problemas con la justicia. Lo vemos con Aldama, pero también lo vimos con su amigo Marcial Dorado. De aquellos viajes en barca, este chapoteo en la política del barro", sentencian los socialistas.

En público, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado que se dé credibilidad a un "presunto delincuente" como Aldama, al que ha acusado de mentir y de "ensuciar a todo el mundo".

López ha hecho estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, después de que Aldama acusara en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de este Koldo García, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha asumido pertenecer.

Según López, Aldama está mintiendo como estrategia de su propia defensa, no presenta "ni una sola prueba" y está "ensuciando a todo el mundo: al PSOE, al Gobierno, a Pedro Sánchez,...", mientras él "lleva años en libertad" y sigue haciendo sus "negocios oscuros". "¿Por qué le damos pábulo a este personaje?", ha preguntado el portavoz socialista, para quien no puede ser que un "presunto delincuente", como Aldama, "diga lo que le dé la gana".

A preguntas de los periodistas, López ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que si tras la declaración Aldama ante el Supremo, Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público". "¿Y entonces qué decimos? ¿Como él, que se fue de vacaciones con un narcotraficante y digo yo: Feijóo es un narcotraficante?", ha contestado en alusión a la fotografía tomada en 1995 en la que aparecía el líder del PP con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en un yate.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, para quien la declaración de Aldama "no tiene ninguna credibilidad", porque "no hay ningún elemento que la sustente". Ha contrastado el juicio a Ábalos con el del caso Kitchen, al considerar que no tiene sentido que dirigentes del PP, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospendal, sean "eximidos". "Hay una impunidad estructural y una impunidad que siempre afecta a la derecha de este país", ha dicho.

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