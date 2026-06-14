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Nuevas protestas

Miles de docentes se manifiestan en Madrid y Barcelona por una educación pública que "no se arregla"

Los detalles Los profesores lamentan las "insuficientes" negociaciones, los colegios obsoletos o el tener los ratios más altos de Europa.

Imagen de la manifestación de los docentes en Barcelona
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Los docentes vuelven a salir a la calle en defensa de la educación pública. Las calles de Madrid y Barcelona se han llenado de sindicatos de profesores, familias de alumnos y representantes de otros colectivos por las "insuficientes" negociaciones de los últimos días.

"Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende" es el lema de la gran manifestación que ha empezado en las inmediaciones de la madrileña plaza de Neptuno y ha llegado hasta la Puerta del Sol.

Cerca de 1.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han protestado contra unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y contra la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

"No tenemos medios técnicos en las aulas, los colegios están obsoletos, se caen, no se arreglan... Y estamos un poco defendiendo todo eso que nos falta" o "Madrid, a pesar de ser la comunidad más rica, es la que invierte menos en lo público y se produce un proceso de privatización" son algunas de las quejas que se han escuchado en la capital.

Por su parte, en Barcelona la situación ha sido la misma para exigir un nuevo pacto entre la Generalitat y los diferentes agentes del sector para hacer frente a la "emergencia social y educativa" en Cataluña. Unas 7.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, y unos 25.000, según los organizadores, han participado en esta manifestación

"Como persona que cuido criaturas, que cuido seres humanos, son muy insuficientes, tenemos las ratios más altas de toda Europa", han comentado en la manifestación.

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