Vivas da marcha atrás y niega que el Gobierno le llamara "pesado" ante la situación en Ceuta : "El término literalmente no era así"

¿Qué ha dicho? El presidente ceutí ha precisado en una entrevista en Onda Cero que esa expresión no se dirigió directamente a él, sino a su jefe de Gabinete.

Juan Jesús Vivas ha suavizado sus declaraciones sobre los contactos con Moncloa antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Anteriormente, afirmó que intentó alertar al Gobierno y que le pidieron que dejara de llamar por ser "muy pesado". Sin embargo, en una entrevista reciente, Vivas aclaró que el término "pesado" no fue utilizado literalmente y que la expresión fue dirigida a su jefe de gabinete. Además, Vivas afirmó que no sabían de la inminente invasión, contradiciendo su relato previo sobre advertencias al Gobierno. Moncloa ha respondido recordando el impacto de sus primeras declaraciones.

Juan Jesús Vivas ha cambiado el tono de sus declaraciones sobre los contactos que mantuvo con Moncloa antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma había asegurado hace apenas dos semanas que había intentado alertar al Gobierno de lo que podía ocurrir y que, ante su insistencia, desde la Presidencia del Gobierno llegaron a pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo "muy pesado".

Ahora, Vivas ha matizado aquellas palabras en una entrevista en Onda Cero. Preguntado directamente por si desde el Gobierno le llamaron "pesado", el presidente ceutí ha respondido: "Bueno, el término literalmente no era así, pero más o menos".

Vivas ha precisado además que esa expresión no se dirigió directamente a él, sino a su jefe de Gabinete. "Digamos que es una expresión de utilizar los recursos que nos permite este rico idioma que compartimos, pero más o menos", ha señalado. Ante la pregunta de si había advertido al Ejecutivo de lo que iba a suceder, Vivas ha sido ahora más tajante: "Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión porque lo hubiéramos dicho claramente".

Las declaraciones llegan después de que el pasado 11 de septiembre Vivas relatara públicamente que el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, había pedido activar la emergencia nacional. Según aquella versión, desde Moncloa le trasladaron que la situación estaba controlada y que Marruecos estaba colaborando. Vivas aseguró además que insistió en sus llamadas en hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la comunicación fue derivada a su jefe de Gabinete, Diego Rubio.

Ahora, sin embargo, el presidente de Ceuta rebaja la literalidad de aquella afirmación. No niega que existiera una conversación ni que percibiera un mensaje de ese tipo, pero reconoce que la palabra "pesado" no fue utilizada literalmente y que tampoco se la dijeron directamente a él.

Desde Moncloa han reaccionado a esta nueva versión recordando la repercusión que tuvieron las primeras declaraciones de Vivas. "Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, se ha pasado un mes dando entrevistas diciendo que llamó a Moncloa para avisar de lo que iba a pasar y que Diego Rubio le respondio diciendo que era 'muy pesado'. Docenas de medios se han hecho eco de esta acusación. Ahora, Vivas reconoce que eso nunca ocurrió", aseguran.

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