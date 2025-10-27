La hora en blanco de Mazón: ¿dónde se metió tras la comida con Vilaplana y hasta que llegó al Palau?

El contexto La enésima trampa de Mazón se ha destapado en las últimas horas: ocultó que acompañó a la periodista hasta un parking tras comer juntos en 'El Ventorro'. Pero eso sigue sin resolver el misterio de dónde estuvo durante una hora.

Carlos Mazón ha sido criticado por su falta de transparencia sobre su paradero durante la DANA que afectó a Valencia. Recientemente, se reveló que, tras una comida con la periodista Maribel Vilaplana en 'El Ventorro', Mazón la acompañó a un parking cercano. Sin embargo, sigue sin aclararse dónde estuvo entre las 18:45 y las 19:55, ya que el trayecto desde el restaurante al Palau de la Generalitat solo tomaría 11 minutos. Su última actividad oficial fue una reunión a las 13:45 y, tras la comida no registrada oficialmente, no se le vio hasta casi las 20:00. Durante esa hora en blanco, solo se sabe que habló con el secretario general del PP valenciano a las 18:57.

Carlos Mazón lleva un año encadenando mentiras, omisiones y un sinfín de versiones contradictorias sobre su ausencia mientras la DANA asolaba Valencia. La última de ellas se destapaba este mismo fin de semana, cuando hemos conocido un dato muy revelador que tanto el president como Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió ese día, habían ocultado hasta ahora: tras comer en 'El Ventorro', Mazón la acompañó hasta un parking cercano.

Una revelación más que, sin embargo, sigue sin resolver dónde estaba Mazón y qué estaba haciendo desde las 18:30 o 18:45 horas, cuando concluyó esa comida, según la propia periodista, hasta que llegó, en torno a una hora más tarde, al Palau de la Generalitat. Porque el recorrido que el propio Mazón afirma haber hecho desde el restaurante hasta el Palau solo le habría llevado 11 minutos, pero no llegó al Palau hasta casi las 20:00.

¿Qué pasó durante ese tiempo? Es la gran pregunta sobre esa hora en blanco en la que aún no sabemos qué estaba haciendo el president de la Generalitat mientras Valencia se ahogaba.

Recordemos que la última cita de su agenda oficial de aquel 29 de octubre fue una reunión con agentes sociales a las 13:45 horas que se produjo en el propio Palau. Después de eso, desde las 15:00 y hasta las 18:30 o las 18:45 se prolongó esa comida en 'El Ventorro', según la versión de Vilaplana, que Mazón nunca ha desmentido. Esa comida de casi cuatro horas no aparecía en la agenda oficial de Mazón.

Después, ahora lo sabemos, Mazón acompaña a la periodista hasta el aparcamiento Glorieta-Paz, donde ella tenía su coche, a unos cinco minutos del restaurante. Pero no fue hasta las 19:55 que Mazón llegó al Palau, según testigos citados por 'Levante' y 'elDiario.es'. Lo único que sabemos de esa hora en la que nadie le vio es que a las 18:57 habló con el secretario general del PP valenciano. La alerta a los móviles se lanzó a las 20:11 horas, pero él no llegó al CECOPI hasta las 20:28.

