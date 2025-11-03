Vilaplana declara que Mazón usaba el móvil durante la comida, pero asegura que no parecía tener prisa

Los detalles La periodista ha relatado que el president estuvo "constantemente" pendiente del teléfono. Sin embargo, ha aclarado que no escuchó el contenido de esas conversaciones, ya que Mazón se apartaba cada vez que hablaba por teléfono.

Durante más de hora y media, Vilaplana ha relatado su encuentro con Mazón en el restaurante 'El Ventorro', donde estuvieron solos en un reservado. La periodista ha destacado que Mazón estaba constantemente pendiente del teléfono, pero no escuchó referencias a la DANA. Vilaplana ha explicado que, aunque recibió un vídeo sobre las inundaciones, no lo abrió debido a su falta de tiempo. La comida terminó a las 18:45 horas, y Mazón la acompañó al aparcamiento, sin mostrar prisa.

Un año después de la tragedia de la DANA, la periodista Maribel Vilaplana ha comparecido como testigo para relatar, paso a paso, lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 y, en especial, la comida que mantuvo con Mazón en el restaurante 'El Ventorro'. Su declaración es clave un año después de la DANA, en un momento decisivo para esclarecer los hechos y para el futuro —tanto político como judicial— del president.

Maribel Vilaplana ha declarado durante más de hora y media ante la jueza de Catarroja y, según fuentes presentes en la sala, ha sido un testimonio difícil. La periodista se ha mostrado visiblemente afectada, hasta el punto de que el tribunal le ha preguntado si quería hacer una pausa.

La periodista ha explicado que quedaron directamente en el restaurante, al que llegó sobre las 15:00 horas. Subieron al reservado de la planta superior, donde —según ha afirmado— estuvieron solos, salvo las ocasionales entradas del dueño del establecimiento. En un momento de la comida, ha dicho, le entregaron un sobre para que firmara unos papeles, lo que hace intuir que Mazón no estaba incomunicado.

Vilaplana ha relatado que el president estuvo "constantemente" pendiente del teléfono, interrumpiendo la comida para atender llamadas y mensajes. Sin embargo, ha aclarado que no escuchó el contenido de esas conversaciones, ya que Mazón se apartaba cada vez que hablaba por teléfono.

"A mí nunca me comenta nada, ni oigo palabras como DANA, Cecopi o lluvias. No oigo nada, y él tampoco me transmite nada de esas llamadas. Tengo la sensación de escucharle poco hablar; más bien estaba escuchando. Solo recuerdo una alusión: ‘es por la foto’, o algo así", ha declarado sin poder precisar a qué se refería el president.

También ha señalado que Mazón le comentó que venía de una reunión con los sindicatos, pero en ningún momento mencionó la alerta por lluvias ni la situación meteorológica.

Durante su comparecencia, Vilaplana ha remarcado que no mantiene amistad ni enemistad con ninguno de los imputados. Además, ha explicado que no conserva el ticket del aparcamiento al que acudieron tras la comida, aunque aportará el justificante del pago con tarjeta y su matrícula para que el juzgado oficie al parking correspondiente.

En otro momento del interrogatorio, la periodista ha relatado que alguien le envió un vídeo sobre las inundaciones en Utiel, pero que no llegó a abrirlo."Respondí con un emoticono sin entrar al enlace mientras él seguía hablando. Me atormenta no haberlo visto, porque si no, le habría dicho: ¡Ostras!", ha reconocido.

Al respecto ha explicado que su expareja suele mandarle muchas noticias y que, por eso, no suele abrir los enlaces. "Llevo mucho tiempo sin ejercer como periodista y tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para mirar los medios", ha añadido entre lágrimas, mientras mostraba su móvil y el chat a la jueza.

Según su testimonio, la comida terminó sobre las 18:45 horas. A la salida, continuaron conversando fuera del restaurante y Mazón la acompañó hasta el aparcamiento. “Ya era de noche”, ha recordado. Y ha añadido un detalle que considera relevante: el president "no daba sensación de tener prisa".