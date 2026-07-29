"Tiene un vicio Díaz Ayuso con los áticos...": Antonio Maestre ironiza con el nuevo ático de la Comunidad de Madrid

El inmueble, situado en el barrio de Chamberí, tiene 486 metros cuadrados. Según han comunicado, lo utilizaran como oficina mientras se rehabilita la sede de la Comunidad de Madrid.

Nueva polémica protagoniza por Isabel Díaz Ayuso. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en el madrileño barrio de Chamberí para usarlo como oficina temporal. Se estima que el inmueble podría alcanzar los seis millones de euros.

El inmueble tiene 486 metros cuadrados, en los que se incluye una terraza de 200 metros cuadrados. Así, la presidenta madrileña y un equipo mínimo utilizarán el ático como oficina mientras se rehabilita la sede de la Comunidad, la Real Casa de Correos.

"Tiene un vicio Ayuso con los áticos", ironiza Antonio Maestre, "creo de pequeñita veía los áticos desde abajo y decía 'yo algún día tendría alguno de esos'". El periodista cree estaría bien que ella los adquiriera, no que los cargue a los madrileños.

El periodista señala que desde el gobierno regional "han mentido en algo que es evidente". Maestre indica que el edificio en el que está el ático "tiene uso residencial y no puede tener uso administrativo o de oficinas a partir de la planta primera".

"Nos han mentido en la explicación que han dado y ahora nos tienen que explicar por qué han comprado un aticazo de seis millones de euros con nuestro dinero para que Ayuso se sienta a gusto y cómoda", expone. "Sus complejos de clase no tenemos que pagárselo los madrileños", denuncia.

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