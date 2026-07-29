Antonio Maestre, sobre la contratación de la hija de Sílvia Orriols como Policía Local: "Es lo que huele, un enchufe literal"

La joven, de 19 años, ha sido contratada como agente por la vía urgente. La alcaldesa ha sido la encargada de nombrar al tribunal que debía escoger a ese nuevo policía a través de una entrevista personal.

Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, protagoniza una nueva polémica. En esta ocasión, debido a la contratación de su hija como agente de la Policía Local en el municipio. Aparentemente, Orriols habría favorecido, de manera indirecta, la contratación de su hija.

La alcaldesa eligió a los tres miembros del tribunal que, a su vez, eran los encargados de escoger a ese nuevo agente, por la vía urgente, a través de una entrevista personal. Ella ha defendido que la contratación de su hija no tiene nada que ver un 'enchufe', ya que, como expone no ha intercedido "ni a favor ni en contra".

Además, ha declarado que no va a permitir que acusen a su hija de ser "una enchufada" ya que, como expone, "ha conseguido el trabajo por méritos propios y acreditables". Los vecinos de Ripoll a favor de la alcaldesa confían en Orriols y en el proceso de selección.

Antonio Maestre, por su parte, señala que este hecho "es lo que es y es lo que huele". El periodista señala que "esto es lo de siempre". "La extrema derecha habla mucho para luego hacer cosas peores de las que viene a decir que va a denunciar", concluye, "esto es un enchufe literal".

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